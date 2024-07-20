«Северсталь» обменяла Денисова в минское «Динамо»

Защитник «Северстали» Павел Денисов перешел в минское «Динамо», сообщается на официальном сайте клуба.

В обмен на 23-летнего белоруса череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

Минувший сезон Денисов начал в «Северстали», а затем был арендован минским «Динамо». В общей сложности защитник провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков. В шести играх плей-офф не отметился результативными действиями.