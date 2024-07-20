Щитов: «Комтуа усилит московское «Динамо»
Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал переход канадского нападающего Макса Комтуа в московское «Динамо».
«Я думаю, что этот нападающий усилит московское «Динамо» и принесет ему пользу. Главное, чтобы у него получилось адаптироваться. Думаю, Эрик О`Делл ему в этом поможет. Они оба выступали на чемпионате мира. У Комтуа есть неплохой опыт выступлений в НХЛ. У «Динамо» вырисовывается интересная команда. Если им удастся усилиться хорошим голкипером, который будет выручать их в сложные моменты, у них будут хорошие шансы побороться за Кубок Гагарина», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.
В сезоне-2023/24 Комтуа выступал за «Каролину». В НХЛ он принял участие в 2 матчах и сделал 1 результативную передачу.
Источник: «РБ Спорт»
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