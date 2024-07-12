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Матч года звезд НХЛ и КХЛ: дата и составы команд — где пройдет и как попасть на игру

Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Артемий Панарин, Александр Овечкин, Александр Радулов.
Фото «СЭ»
Овечкин, Панарин и Малкин вместе сыграют в Москве.

Дата и место проведения Матча года звезд НХЛ и КХЛ

20 июля 2024 года в Москве на льду «ЦСКА Арены» пройдет благотворительный матч между лучшими российскими хоккеистами НХЛ и КХЛ. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Организаторами гала-матча выступают команда «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева, «Arena Play» форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина и креативная студия «Juice».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с болельщиками.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский с болельщиками.
Фото USA Today Sports

Состав команды звезд НХЛ

Предварительный состав игроков НХЛ

Тренерский штаб

Хоккеист Николай Голдобин.
Николай Голдобин.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Состав команды звезд КХЛ

Предварительный состав игроков КХЛ

Тренерский штаб

Хоккеист Михаил Сергачев.
Михаил Сергачев.
Фото Global Look Press

Что говорят о Матче звезд НХЛ и КХЛ

Защитник «Юты» Михаил Сергачев отдельно поблагодарил Александра Овечкина и Артемия Панарина, которые помогли превратить его идею в масштабное мероприятие.

«Идея такого матча появилась у меня довольно давно, но в таком формате она будет реализована впервые, — приводит слова Сергачева пресс-служба гала-матча звезд. — Спасибо Саше Овечкину, Артемию Панарину, которые поддержали идею и помогли преобразовать ее в масштабный проект. Конечно же, ничего не получилось бы без самих игроков двух лиг, которые оперативно откликнулись и поддержали формат матча.

Мой проект «Сектор 98» уже два года работает в Нижнекамске, мы приобщаем людей к спорту, покупаем билеты на матчи «Нефтехимика», проводим турниры по разным видам спорта. Заявить о нашем проекте на таком уровне — это отличный шанс рассказать про него еще большему количеству людей, заострить внимание на развитии культуры благотворительности. Мы ждем болельщиков на уникальном матче, ведь вклад каждого пришедшего на трибуны будет напрямую направлен на добрые дела».

 
Михаил Сергачев. Сергачев продает шикарный особняк после обмена в «Юту». Почти за 11 миллионов долларов

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что всегда счастлив сыграть в столице России, где начал заниматься хоккеем.

«Я всегда счастлив, когда есть возможность сыграть в Москве, где я вырос и где начал свой профессиональный путь, — цитирует Овечкина пресс-служба Матча звезд. — Уверен, что все вместе мы сделаем большой праздник для наших болельщиков и поможем тем, кому сейчас трудно, тем, кто нуждается в нашей заботе и внимании».

Кто будет судить Матч года

В состав судейской бригады, которая будет работать на Матче года звезд КХЛ и НХЛ, вошли главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов, глава департамента судейства Константин Оленин, а также Дмитрий Шишло и Максим Куприянов.

ЦСКА Арена.
ЦСКА Арена.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Как попасть на игру и сколько стоят билеты

Попасть на благотворительный Матч звезд НХЛ и КХЛ можно по платному билету. Продажа осуществлялась через официальный сайт мероприятия. На первом этапе билеты стоимостью от 490 до 3990 рублей были раскуплены менее чем за 24 часа.

По сообщению сайта, все билеты на гала-матч уже распроданы. Однако на официальном сайте ЦСКА Арены отдельные места по-прежнему доступны для покупки. Цена за билет варьируется от 5000 до 30 000 рублей.

Основная часть денег, которые будут получены от проведения матча, пойдет в благотворительные фонды, организованные хоккеистами и партнерами мероприятия.

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