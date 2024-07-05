Опытные, титулованные, но безработные. Главные свободные агенты КХЛ

Разбираемся, почему множество игроков остаются без контрактов в начале июля.

Расширение календаря сезона-2024/25 вызвало перенос начала сборов клубов КХЛ. Теперь игроки на односторонних контрактах начинают командные тренировки с 1 августа. Казалось бы, больше времени на отпуск должно было увеличить шансы найти работу в межсезонье. Однако к началу июля свободными остаются многие хоккеисты, которые совсем недавно выступали в топ-клубах. «СЭ» составил сборную российских НСА и объясняет, с чем связан застой на трудовом рынке КХЛ.

Вратари: Александр Шарыченков, Иван Бочаров, Андрей Тихомиров, Станислав Галимов, Эмиль Гарипов, Александр Лазушин

Ситуация на вратарском рынке такова, что реальный интерес остается только к топ-голкиперам. Главным образом это касается двух динамовцев: московских и минских. Оба клуба не закрыли позиции первых номеров. Менеджерам приходится шерстить иностранный рынок, ведь среди россиян выбор небогатый.

Все свободные вратари подходят на роль надежных бэкапов, некоторые из них — с претензией на позицию основного. Настоящая загадка: почему Иван Бочаров и Александр Шарыченков по-прежнему остаются без клубов? В последнем сезоне они играли в топ-командах («Локомотиве» и ЦСКА), но за лето спрос упал настолько, что в начале июля Иван и Александр не решили свое будущее.

Остальные свободные вратари подходят разве что на роль третьего голкипера для подстраховки. Этот вариант стоило бы рассмотреть «Сибири», «Салавату Юлаеву», «Амуру», «Нефтехимику». Однако велик соблазн выбрать молодого парня из команд ВХЛ или КХЛ на перспективу, нежели приглашать вратарей, чьи лучшие годы давно позади. Не исключено, что некоторых голкиперов из этого списка скоро увидим в европейских чемпионатах.

Богдан Киселевич. Фото Global Look Press

Защитники: Богдан Киселевич, Виктор Антипин, Максим Чудинов, Никита Пивцакин, Михаил Пашнин, Егор Рыков, Никита Лисов, Евгений Лисовец, Илья Шинкевич, Артем Бородкин, Николай Демидов, Дмитрий Коробов

Уникальная ситуация сложилась среди полевых игроков. Без работы, когда до старта сборов осталось меньше месяца, скучает множество хоккеистов, которые еще в прошлом сезоне стабильно играли в КХЛ. Ключевая причина — омоложение лиги. Примеры чемпионского «Металлурга», «Торпедо», «Северстали» и других клубов, где активно доверяют молодежи, становятся заразительными. Тренеры, выбирая между ветеранами и местными юниорами, все чаще ставят на перспективу. И на обочине остаются хоккеисты в возрасте, которые не готовы снижать зарплатные аппетиты.

Непривычно видеть безработными защитников, которые каких-то пять-семь лет назад играли в НХЛ и считались кандидатами в сборную России. Некоторым, как Виктору Антипину, не помогает подписать новый контракт даже хороший плей-офф за «Трактор». Странно, что челябинцы вообще отказались от него. Защитники уровня Пивцакина, Лисовца, Шинкевича, Чудинова и Рыкова без проблем усилили бы клубы, которые бьются за место в плей-офф.

Никита Гусев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нападающие: Николай Прохоркин, Иван Телегин, Алексей Макеев, Денис Голубев, Артем Лукоянов, Кирилл Капустин, Святослав Гребенщиков, Евгений Тимкин, Анатолий Никонцев, Петр Хохряков, Александр Горшков, Сергей Калинин, Сергей Шумаков, Наиль Якупов, Егор Бабенко, Александр Бурмистров, Андрей Чибисов, Вячеслав Основин, Станислав Бочаров, Илья Каблуков, Никита Сетдиков, Никита Гусев

Аналогичными причинами объясняется обилие свободных агентов среди нападающих. Помимо этого, переход на финские и канадские площадки изменил хоккей. Тренеры сейчас ценят быстрых игроков, которые умеют работать в две стороны. Некоторые форварды в силу возраста не подходят новым тенденциям. Другая причина — увеличение лимита на легионеров. С сезона-2024/25 клубы вновь могут использовать пять иностранцев. Уже есть команды, которые полностью закрыли пять вакансий, а значит, сократилось количество мест для россиян.

Нападающих в статусе НСА хватило бы по меньшей мере на две команды. Конечно, держим в уме, что тот же Никита Гусев без проблем устроится в КХЛ — пока же нападающий изучает варианты в Северной Америке. Удивительно, что до сих пор без контрактов остаются Николай Прохоркин и Александр Бурмистров. Дефицит центров в лиге никуда не делся. Многие клубы продолжают верить, что отыщут на иностранном рынке подходящих нападающих. А между тем без работы сидят опытные форварды, игравшие в сборной и НХЛ.

Не менее удивительно видеть в списке НСА Алексея Макеева и Сергея Шумакова, ведь они вошли в топ-5 бомбардиров своих команд («Автомобилист» и «Лада») в сезоне-2023/24. Больше всего среди безработных форвардов нижних звеньев. Введение потолка зарплат обвалило доходы чеккеров. Сейчас с трудом представляется ситуация, когда боец меньшинства из четвертой тройки получает больше 35 миллионов рублей. Однако не все узкоспециализированные нападающие готовы двигаться по деньгам и надеются на предложения после открытия тренировочных лагерей.