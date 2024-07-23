«Динамо» пригласило второсортного американца. Зачем бело-голубым вратарь из чемпионата Германии

29-летний Хантер Миска должен стать первым номером москвичей.

«Динамо» провело мощную селекционную кампанию, сделав несколько точечных и качественных приобретений. Подписания защитника Артема Сергеева, нападающих Антона Слепышева и Максима Комтуа — отличная работа со стороны спортивного директора Алексея Сопина. Хотя в этих случаях решающее значение сыграл фактор Москвы, которым конкуренты похвастаться не могут. Затянувшаяся история с выбором Никиты Гусева тоже должна завершиться для московского клуба благополучно почти со стопроцентной вероятностью. На этом фоне приобретение второсортного вратаря Хантера Миски на зарплату 22 миллиона рублей в год из чемпионата Германии выглядит авантюрой для претендента на Кубок Гагарина.

Главная и самая очевидная задача, стоявшая перед клубным менеджментом в межсезонье, не решена. Сопин и главный тренер Алексей Кудашов весной после бесславного вылета «Динамо» из плей-офф очень мощно сработали политически, не просто уйдя от критики, но серьезно укрепив свои позиции. Оба получили большой кредит доверия, новые контракты и возможность оперировать улучшенным трансферным бюджетом под самый потолок. Формулировки первых лиц, разъяснявших причины поражения от «Трактора», были сдержанными, но не оставляли сомнений — основная вина возложена на вратаря Илью Коновалова, игравшего в плей-офф с повреждением.

Хантер Миска. Фото Global Look Press

В такой ситуации приобретение солидного голкипера было обязательным пунктом весенне-летней программы для «Динамо». Прекрасно знаю об огромных усилиях, предпринятых Сопиным и Кудашовым. Только список кандидатов, о которых довелось услышать, займет чуть ли не половину статьи. Заваливать большими деньгами колебавшегося Тимура Билялова, который в итоге остался в «Ак Барсе», в «Динамо» не стали. Сорвался тройной обмен, в результате которого словак Адам Хуска должен был перебраться из Нижнего Новгорода в Москву. От почти состоявшегося перехода Эдди Паскуале все-таки отказались, посчитав, что канадец слишком токсичен и уже едет с ярмарки.

«Авангард» вцепился в Михаила Бердина, отдав за него полцарства СКА и «Сочи». Предложение бело-голубых по Мэтту Джурусику в «Куньлуне» посчитали скромным. Заманить в КХЛ даже приличными зарплатами (до 80 миллионов рублей за сезон) топ-вратарей АХЛ — Криса Дригера, Хантера Шепарда, Йоэля Блумквиста и других — тоже не удалось. В отличие от полевых игроков вратарский рынок Северной Америки в это межсезонье оказался невероятно тяжелым. СКА, искавший было иностранного голкипера, быстро это сообразил и оставил Никиту Серебрякова, несмотря на претензии к нему за кубковую серию с «Автомобилистом».

Фото из соцсетей Хантера Миски

Ссылаться на внешние обстоятельства в настоящий момент слабое оправдание. Время и возможности у менеджмента «Динамо» были. По факту вратарская линия сильнее не стала, а Миска даже на бумаге не смотрится лучше Коновалова. Возможно, в текущих условиях оставить россиянина, учитывая приход нового тренера вратарей Артема Яцкевича, было приемлемым решением. Но все мосты стороны сожгли еще весной, поэтому вступление в сезон с дуэтом Коновалов — Максим Моторыгин выглядело бы как минимум странно.

Закапывать Миску сразу не обязательно. Это куражный вратарь, обладающий большим опытом игры в лигах Северной Америки и адаптированный к европейскому хоккею. «Плохую команду не вытащит, но среднюю не потопит», — это мнение одного человека, достаточно видевшего его в деле. Однако «Динамо» требовался более серьезный голкипер. У Сопина еще остается опция усилить вратарскую линию по ходу сезона, хотя это будет не менее сложно, чем весной и летом. Возможно, удастся выйти на новый уровень одаренному Моторыгину. Недавние примеры Ильи Набокова и Даниила Исаева у него есть перед глазами. Лучше, чтобы это получилось. Ведь прямо сейчас ход с приглашением Миски тянет на риск и эксперимент в одном флаконе. Не сработает он — не помогут ни Гусев, ни Комтуа, ни остальные.