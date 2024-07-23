Братья Кожуховы пройдут просмотр в «Барысе»

Нападающий красноярского «Сокола» Юрий Кожухов рассказал, что он и его брат Илья отправятся на просмотр в «Барыс».

«Да, собираемся в «Барыс» на просмотровый контракт. Узнаете, если перейдем», — приводит Legalbet слова Юрия Кожухова.

В сезоне-2023/24 Юрий Кожухов набрал 40 (20+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ-2023/24 и 6 (2+4) очков в 11 играх плей-офф.

У Ильи Кожухова 38 (16+22) очков в 56 встречах регулярного чемпионата ВХЛ и 6 (1+5) очков в 11 матчах плей-офф.