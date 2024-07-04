Из НХЛ в КХЛ возвращается звездный защитник. Он сделает СКА еще более опытным
О готовящемся трансфере Никиты Зайцева в СКА было известно давно, но только 4 июля клуб объявил о нем официально. Зайцев подписал с армейцами четырехлетний контракт: по нашей информации, зарплата игрока составит около 50 миллионов рублей в год.
Курс СКА на приобретение опытных игроков в нынешнее межсезонье продолжился подписанием Зайцева — ранее армейцы заполучили нападающих Сергея Андронова, Сергея Плотникова и Михаила Григоренко. Вот только у Зайцева нет победного опыта в КХЛ, в отличие от троицы бывших нападающих ЦСКА. Но и без этого его подписание — один из самых громких трансферов межсезонья в КХЛ.
Конечно, это не тот Зайцев, что уезжал в 2016-м из ЦСКА в «Торонто». Тогда Никита был атакующим защитником, но в Северной Америке его переформатировали в универсала с уклоном в сторону обороны. Именно на игру в «Мэйпл Лифс» пришлись его лучшие годы в НХЛ — после обмена в «Оттаву» он не играл в плей-офф, а пару лет назад из-за проблем со здоровьем стал совсем редко играть в «Сенаторс». Продолжились травмы и в «Чикаго»: в минувшем сезоне Зайцев провел всего 38 матчей.
Вдвойне интересно, как будут использовать Зайцева в СКА. Поставят страховать в первой паре Александра Никишина, который любит подключаться в атаку и два года подряд становился самым результативным защитником КХЛ? Или дадут свободу в атаке, помня его рейды к воротам соперников в составе ЦСКА?
Атакующих защитников в СКА станет меньше: в этот же день армейцы обменяли в «Сочи» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова. Именно Федотов-старший чаще всего был второй опцией в большинстве. Но серия ошибок в плей-офф подорвала доверие тренерского штаба Романа Ротенберга к перспективному защитнику. Также в ближайшее время должен покинуть команду нападающий Эмиль Галимов, зарплата которого составляет 40 миллионов рублей в год.
Вполне вероятно, что в оборонительной линии СКА будет еще одно усиление. «Сан-Хосе» выставил на драфт отказов с целью расторжения контракта Николая Кныжова, правами на которого в КХЛ владеет СКА. Игрок рассчитывает продолжить карьеру в Северной Америке, но стоит ли надеяться на место в НХЛ, когда от тебя отказывается слабейший клуб лиги? Вряд ли есть смысл в 26 лет играть в АХЛ, так что шансы на возвращение Кныжова в Россию достаточно высоки. Остается ждать, что выберет сам хоккеист.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2