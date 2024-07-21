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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Роман Ротенберг: «Олимпиаду смотреть не буду, даже на пиратском канале — я ответственный гражданин»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой-2024 в Париже.

«Олимпиаду не показывают. Как ее смотреть? В России не транслируется. Даже если у вас будет пиратский канал, я смотреть не буду — я ответственный гражданин», — сказал Ротенберг «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

Российские зрители смогут следить за&nbsp;событиями на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ

Хоккей
Олимпиада
ХК СКА
Роман Ротенберг
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