Роман Ротенберг: «Олимпиаду смотреть не буду, даже на пиратском канале — я ответственный гражданин»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли он следить за Олимпиадой-2024 в Париже.

«Олимпиаду не показывают. Как ее смотреть? В России не транслируется. Даже если у вас будет пиратский канал, я смотреть не буду — я ответственный гражданин», — сказал Ротенберг «СЭ».

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.