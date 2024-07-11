Бобровский, Кучеров, Панарин — номинанты премии «Лучший хоккеист России»

Сергей Бобровский, Никита Кучеров и Артемий Панарин попали в список номинантов премии «Лучший хоккеист России».

Помимо основной категории лучшие были выбраны еще в семи — «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший юниор» (игроки до 20 лет), «Лучший тренер», «Лучший менеджер» и «Лучший хоккеист КХЛ» (в этой номинации можно было голосовать за иностранцев). Всего в опросе приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. В списке голосовавших журналисты «СЭ», «КХЛ ТВ», «Матч ТВ», «Чемпионата», Sports.ru, Sport24, ТАСС, «РИА Новости», «Известий», «РБ Спорт», Metaratings, Allhockey.ru, «Бизнес Online», YouTube-каналов «Скользкий лед» и «Это хоккей, брат!».

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Лучший хоккеист: Сергей Бобровский («Флорида»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Рейнджерс»).

Лучший вратарь: Сергей Бобровский («Флорида»), Илья Набоков («Металлург»), Игорь Шестеркин («Рейнджерс»).

Лучший защитник: Дмитрий Куликов («Флорида»), Александр Никишин (СКА), Дмитрий Орлов («Каролина»).

Лучший нападающий: Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), Артемий Панарин («Рейнджерс»).

Лучший юниор: Иван Демидов (СКА), Матвей Мичков («Сочи»), Антон Силаев («Торпедо»).

Лучший тренер: Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив»), Андрей Разин («Металлург»).

Лучший менеджер: Сергей Гомоляко («Металлург»), Антон Курьянов («Авангард»), Алексей Сопин («Динамо»).

Лучший хоккеист КХЛ: Никита Гусев («Динамо»), Александр Никишин (СКА), Владимир Ткачев («Авангард»).

Артемий Панарин. Фото Global Look Press

«Лучший хоккеист России» — масштабный проект «Спорт-Экспресса», в котором принимают участие все крупнейшие российские спортивные СМИ. Премия, которая была основана в 2023 году, определяет лучшего игрока сезона в нашей стране — голосовать можно за представителей как КХЛ, так и НХЛ (а потенциально и любой другой лиги мира). Единственное условие — наличие у хоккеиста гражданства РФ.

Каждый участник опроса мог назвать топ-5 в номинации «Лучший хоккеист» и топ-3 — во всех остальных. Далее результаты суммировались (10-7-4-2-1 очков за 1-5-е места в основной категории и 5-3-1 за 1-3 места — в других). Голосование уже завершилось — на первом этапе проекта опубликованы его предварительные итоги. Сейчас можно увидеть тройку лучших по очкам в каждой номинации, но без уточнения, кто занял какое место. Кто победил и набрал больше всего баллов (а также полную таблицу с результатами), станет известно до конца июля.

Лучшим хоккеистом России в 2023 году был признан Никита Кучеров.

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