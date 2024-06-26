Дацюк — в Зале хоккейной славы в Торонто! А Могильного опять прокатили
Во вторник стали известны фамилии бывших игроков и функционеров, которые были выбраны для введения в Зал хоккейной славы в 2024 году. Официальная церемония состоится в ноябре в Торонто. Впервые с 2019-го в список лауреатов попал россиянин — им стал Павел Дацюк.
Игнорирование наших соотечественников в последнее время объясняется очевидными проблемами, связанными с политической ситуацией в мире. Но на этот раз выборщики проявили здравомыслие и поднялись выше распространенных предрассудков, в Европе местами переходящих в русофобию.
Например, в размещенном на официальном сайте ИИХФ отчете о победе «Флориды» в седьмом матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» ни разу не упомянуты российские хоккеисты «Пантер», включая Сергея Бобровского.
Вратарь со временем обязательно попадет в Зал славы — у него есть и личные, и командные титулы. Но далеко не всегда эти достижения служат поводом для попадания в список самых-самых. Вот у Дацюка с ними все в полном порядке. Он член «Тройного золотого клуба», в который входят победители Олимпиады, чемпионата мира и Кубка Стэнли.
Двое его бывших коллег Ши Уэбер и Джереми Реник — очень известные фигуры. Но в плане регалий оба заметно отстают от россиянина. Дацюк прекрасен другим. Он из раза в раз делал из обычной игры с шайбой произведение искусства, заслужив роскошное прозвище Волшебник.
Есть еще один занятный и отчасти смешной факт. Уэбер не первый год находится в долгосрочном списке травмированных и его контракт, который находится на балансе «Юты», закончится только летом 2026 года.
О том, почему сейчас прокатили бывшего партнера Дацюка по «Детройту» Хенрика Зеттерберга и нынешнего главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора, пусть рассуждают в Швеции и США, если это интересно местным болельщикам.
В России можно задаться вопросом о продолжающемся много лет игнорировании Александра Могильного. Помимо места рождения, видимо, имеет значение и человеческий фактор. Хабаровчанин никогда не был активной фигурой в информационном поле, предпочитая больше отмалчиваться и быть себе на уме. Логика выборщиков понятна — при прочих равных всегда рука тянется отдать предпочтение более открытым и жизнерадостным людям.
Кроме всем известных суперзвезд прошлого в Зал славы выбрали двух хоккеисток — Натали Дарвиц и Крисси Вендел-Пол, а также функционеров Колина Кэмпбелла (директор по хоккейным операциям НХЛ) и Дэвида Пойла (на протяжении 40 с лишним лет трудился генеральным менеджером в «Вашингтоне» и «Нэшвилле»).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2