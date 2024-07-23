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Сегодня, 09:35

Бурдасов — о претензиях руководства «Трактора»: «Мне никто не звонил»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Антон Бурдасов.
Фото ХК «Трактор»

Один из лидеров «Трактора» Антон Бурдасов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о возможном расторжении контракта с челябинским клубом.

— Что можете сказать по вашему будущему в «Тракторе»? Генменеджер говорит одно, с вашей стороны нет никаких комментариев.

— Я тренируюсь. Готовлюсь к сезону, 30 июля поеду домой в Челябинск. У меня все нормально, обычно.

— Выходили ли на вас с каким-нибудь предложением? Может быть, по обмену, расторжению?

— Нет. Ничего не было.

— А откуда вообще пошли слухи, что кто-то недоволен вашей ролью в «Тракторе»?

— Мы знаем, кто это придумал. Посмотрим, что будет.

— Непонятно, почему на вас ставят крест. Вы точно не последний игрок в команде. Какие-то ваши навыки пригодятся в КХЛ.

— Я могу играть в любой хоккей. Что по претензиям — я ничего не узнавал. И мне никто не звонил. Не хотят, не звонят. Может быть, инициатор всей этой затеи потерял телефон. Пусть что хотят, то и делают.

Антон Бурдасов. «Пусть что хотят, то и делают». Бурдасов — о возможном расторжении контракта с «Трактором»
Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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