ФХР расторгла контракт с КХЛ на проведение чемпионата России

ФХР рассмотрела и приняла предложение КХЛ о расторжении договора о делегировании прав на проведение чемпионата России.

Как сообщает РИА «Новости», контракт расторгнут с 1 августа.

9 июля КХЛ объявила, что направила в ФХР письмо с предложением расторгнуть договор о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов на условиях, предварительно согласованных с федерацией.

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что лига останется в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта РФ, получая независимость от Международной федерации хоккея и ФХР.