Источник: хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов
Бывшему нападающему «Авангарда» Ивану Телегину закрыли выезд из России из-за долгов, сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, долг хоккеиста по ипотеке составляет 64 миллиона рублей. Его разыскивают приставы. Несколько лет назад Телегин и певица Пелагея купили особняк в центре подмосковной Барвихи площадью 740 кв.м. После развода хоккеист перестал выплачивать ипотеку, из-за чего против него начали исполнительное производство.
Также, по информации SHOT, у 32-летнего Телегина арестовали автомобиль BMW X5, который он приобрел несколько лет назад за 7 миллионов рублей.
2 июня сообщалось, что Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери с Пелагеей Таисии за границу.
В начале мая этого года «Аванград» объявил об уходе форварда из клуба.
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