Канье Уэст собирался выступить в Москве, но его концерт уже «отменили»? Подробности

Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта

Американская звезда провел сутки в российской столице.

В воскресенье Telegram-каналы и информагентства следили за перемещениями рэпера Канье Уэста. 47-летний американец, сменивший несколько лет назад имя на Йе, 30 июня на частном самолете прилетел в Москву в аэропорт «Внуково-3». Одной из первых об этом сообщила известный продюсер и гендиректор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская.

Уэст приезжал в столицу на день рождения Гоши Рубчинского. Россиянин является главным дизайнером бренда одежды Yeezy, который принадлежит рэперу. 29 июня Рубчинскому исполнилось 40 лет.

За передвижениями Йе по Москве также следили фанаты музыкального исполнителя и предпринимателя. Возле отеля Four Seasons, где поселился американец, собрались десятки человек. В результате туда вызвали наряды полиции и огородили вход металлическим забором. К вечеру там появились сотрудники ОМОН. О задержаниях не сообщалось.

Фото Global Look Press

Приезд Канье в столицу РФ спровоцировал всплеск активности мошенников. В интернет-сервисе «Авито» стали появляться объявления о продаже фейковых билетов на концерт, который якобы пройдет на стадионе «Лужники» уже 5 июля. На этой арене 2 июня перед суперфиналом FONBET Кубка России «Зенит» — «Балтика» (2:1) выступил российский певец Ярослав Дронов (Shaman).

1 июля Telegram-канал Baza сообщил, что выступление Уэста запланировано на 6 сентября. Источник утверждает, что американский артист приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для будущего концерта. Йе решил совместить это с празднованием дня рождения Рубчинского.

По информации Baza, организаторы предлагают два стадиона в качестве проведения концерта: первый — «Лужники», второй — «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье и Рубчинский лично посмотрели варианты мест проведения концерта. Рэперу больше понравилась современная динамовская площадка (там лучше акустика). Ожидается, что решение по месту проведения концерта примут в течение 14 дней, когда будут собраны все необходимые документы.

Отметим, что 6 сентября на «ВТБ Арене» запланировано проведение матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью».

8 мая Telegram-канал Mash утверждал, что Йе на свой день рождения 8 июня выступит в РФ, однако данная информация в итоге не подтвердилась. Остается открытым вопрос, случится ли приезд Канье в сентябре.

Фото Global Look Press

В концертном агентстве T.C.I. сообщили, что Канье приезжал в столицу с частным визитом и никакие детали возможного концерта не обсуждались.

«Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает», — приводит «РИА Новости» заявление представителей T.C.I.

Канье Уэст является одним из самых продаваемых артистов в мире. Продано более 121 миллиона экземпляров его альбомов и синглов на физических носителях и в цифровом формате. Йе написал популярные песни — Black Skinhead, POWER, Blood On The Leaves и Stronger. Американский рэпер известен жесткими и провокационными заявлениями в соцсетях, из-за которых его аккаунты блокировали.

Осенью 2021 года Канье сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным. В шоу Drink Champs американец заявил, что оказывает большое влияние на бренды, сотрудничая с Adidas и Gap.

«Я осознал, что я как Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — заявил Уэст.

В 2023 году сотрудничество Канье и Adidas закончилось громким разрывом из-за резких высказываний американца. Впоследствии Йе призывал бойкотировать продукцию немецкой компании и при участии Рубчинского выпустил одежду с негативными слоганами об этом бренде на русском и английском языках.