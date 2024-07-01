Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 15:30

Канье Уэст собирался выступить в Москве, но его концерт уже «отменили»? Подробности

Канье Уэст провел сутки в Москве и посмотрел два стадиона для концерта
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рэпер Канье Уэст
Канье Уэст прилетел в Москву.
Фото Global Look Press
Американская звезда провел сутки в российской столице.

В воскресенье Telegram-каналы и информагентства следили за перемещениями рэпера Канье Уэста. 47-летний американец, сменивший несколько лет назад имя на Йе, 30 июня на частном самолете прилетел в Москву в аэропорт «Внуково-3». Одной из первых об этом сообщила известный продюсер и гендиректор «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская.

Уэст приезжал в столицу на день рождения Гоши Рубчинского. Россиянин является главным дизайнером бренда одежды Yeezy, который принадлежит рэперу. 29 июня Рубчинскому исполнилось 40 лет.

За передвижениями Йе по Москве также следили фанаты музыкального исполнителя и предпринимателя. Возле отеля Four Seasons, где поселился американец, собрались десятки человек. В результате туда вызвали наряды полиции и огородили вход металлическим забором. К вечеру там появились сотрудники ОМОН. О задержаниях не сообщалось.

Рэпер Канье Уэст
Фото Global Look Press

Приезд Канье в столицу РФ спровоцировал всплеск активности мошенников. В интернет-сервисе «Авито» стали появляться объявления о продаже фейковых билетов на концерт, который якобы пройдет на стадионе «Лужники» уже 5 июля. На этой арене 2 июня перед суперфиналом FONBET Кубка России «Зенит» — «Балтика» (2:1) выступил российский певец Ярослав Дронов (Shaman).

1 июля Telegram-канал Baza сообщил, что выступление Уэста запланировано на 6 сентября. Источник утверждает, что американский артист приезжал в Москву, чтобы выбрать площадку для будущего концерта. Йе решил совместить это с празднованием дня рождения Рубчинского.

Канье Уэст. Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых

По информации Baza, организаторы предлагают два стадиона в качестве проведения концерта: первый — «Лужники», второй — «Динамо» («ВТБ Арена»). После обеда в ГУМе Канье и Рубчинский лично посмотрели варианты мест проведения концерта. Рэперу больше понравилась современная динамовская площадка (там лучше акустика). Ожидается, что решение по месту проведения концерта примут в течение 14 дней, когда будут собраны все необходимые документы.

Отметим, что 6 сентября на «ВТБ Арене» запланировано проведение матча регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и «Северсталью».

8 мая Telegram-канал Mash утверждал, что Йе на свой день рождения 8 июня выступит в РФ, однако данная информация в итоге не подтвердилась. Остается открытым вопрос, случится ли приезд Канье в сентябре.

Рэпер Канье Уэст
Фото Global Look Press

В концертном агентстве T.C.I. сообщили, что Канье приезжал в столицу с частным визитом и никакие детали возможного концерта не обсуждались.

«Канье Уэст прибыл в Москву исключительно с частным визитом, никакие концерты, тем более на стадионе, он не обсуждает и не рассматривает», — приводит «РИА Новости» заявление представителей T.C.I.

Канье Уэст является одним из самых продаваемых артистов в мире. Продано более 121 миллиона экземпляров его альбомов и синглов на физических носителях и в цифровом формате. Йе написал популярные песни — Black Skinhead, POWER, Blood On The Leaves и Stronger. Американский рэпер известен жесткими и провокационными заявлениями в соцсетях, из-за которых его аккаунты блокировали.

Элон Маск, Кайри Ирвинг, Канье Уэст. Ирвинг вляпался в антисемитский скандал. Против него — вся НБА, а за — Канье Уэст и Илон Маск

Осенью 2021 года Канье сравнил себя с президентом России Владимиром Путиным. В шоу Drink Champs американец заявил, что оказывает большое влияние на бренды, сотрудничая с Adidas и Gap.

«Я осознал, что я как Владимир Путин, когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. А я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет», — заявил Уэст.

В 2023 году сотрудничество Канье и Adidas закончилось громким разрывом из-за резких высказываний американца. Впоследствии Йе призывал бойкотировать продукцию немецкой компании и при участии Рубчинского выпустил одежду с негативными слоганами об этом бренде на русском и английском языках.

Яна Рудковская
Лужники
6
Читайте также
Бельгиец Онана в шутку пригрозил «сломать» Мбаппе в матче 1/8 финала Евро
Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»
Во Франции после первого тура выборов в парламент начались масштабные митинги
«Зенит» предлагает «королевские условия», Джикия отказал «Динамо» ради «Спартака». Главные трансферные слухи РПЛ за 1 июля
В ТМХ назвали причину расцепления вагонов поезда на МЦД-3
В ФССП рассказали о передаче акций кондитерской фабрики Roshen в доход России
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Знакомство на улице и пятеро детей: история любви Криштиану Роналду и Джорджины

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости