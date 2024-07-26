Голдобин считает, что сборная России по хоккею боролась бы за медали на Олимпиаде

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об отстранении сборной России по хоккею от международных соревнований.

— Если бы КХЛ и НХЛ объединились, представляли Россию на Олимпиаде, какое место вы могли бы занять?

— Не знаю, меня взяли бы на Олимпиаду?

— Да.

— Спасибо! (Смеется) Тогда не знаю, какое место. Думаю, точно за медали боролись бы.

— Не грустно, что сейчас такая ситуация?

— Да, конечно. Я на высоком уровне еще не поиграл за сборную России. Это мечта любого маленького мальчика. Поэтому, кто знает? Может, все вернется.

12 февраля совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) сообщил, что возвращение сборных России и Белоруссии на международные соревнования «пока небезопасно». Команды отстранены с февраля 2022 года.