Агент Заседы: «Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ и выставили свою цифру компенсации»
Шуми Бабаев, агент нападающего Матвея Заседы, заявил, что подал заявление в арбитраж КХЛ. 30 апреля у хоккеиста закончился контракт со «Спартаком», и ему было сделано квалификационное предложение, которое не устроило сторону игрока.
«Мы подали официальное заявление в арбитраж КХЛ. Сделали исследование рынка и выставили свою цифру, которую мы видим реальной для компенсации. Лига должна отреагировать — согласиться или нет. Может, у нее свое видение ситуации. У меня уже были прецеденты таких разбирательств с лигой. Когда я в прошлый раз подавал в арбитраж по такому запросу, КХЛ адекватно реагировала на это и было честное разбирательство. Жду в этот раз того же. Надеюсь, все будет правильно», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.
25-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за «Спартак» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ.
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