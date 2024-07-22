Экс-футболист Сычев рассказал, кого считает лучшими тренерами КХЛ
Экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев назвал двух лучших, по своему мнению, тренеров КХЛ.
«Очень нравится, как ставит игру Жамнов в «Спартаке». Павел Порядин и Коля Голдобин очень прибавили. Они поражают своим креативным мышлением. Конечно, Игорь Николаевич Ларионов в «Торпедо». Был лично на стажировке у него. Видел, как команда готовится к играм. Очень импонирует его стиль», — цитирует Сычева Legalbet.
В сезоне-2023/24 «Спартак» под руководством Жамнова занял 4-е место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции. Красно-белые дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили магнитогорскому «Металлургу» (2-4 в серии).
«Торпедо» с Ларионовым закончило регулярный чемпионат на 7-м месте в Западной конференции, а в плей-офф проиграло в первом раунде петербургскому СКА (1-4 в серии).
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург Мг
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|9
|Нефтехимик
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|10
|Сал. Юлаев
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|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|Западная конференция
|И
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|0
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|4
|Куньлунь РС
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|5
|Локомотив
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|0
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|6
|Северсталь
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|0
|0
|7
|СКА
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|0
|0
|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|0
|0
|0
|10
|Торпедо
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|0
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|11
|ЦСКА
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|3.09
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Металлург Мг – Локомотив
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