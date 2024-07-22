Экс-футболист Сычев рассказал, кого считает лучшими тренерами КХЛ

Экс-форвард сборной России по футболу Дмитрий Сычев назвал двух лучших, по своему мнению, тренеров КХЛ.

«Очень нравится, как ставит игру Жамнов в «Спартаке». Павел Порядин и Коля Голдобин очень прибавили. Они поражают своим креативным мышлением. Конечно, Игорь Николаевич Ларионов в «Торпедо». Был лично на стажировке у него. Видел, как команда готовится к играм. Очень импонирует его стиль», — цитирует Сычева Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Спартак» под руководством Жамнова занял 4-е место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции. Красно-белые дошли до второго раунда Кубка Гагарина, где уступили магнитогорскому «Металлургу» (2-4 в серии).

«Торпедо» с Ларионовым закончило регулярный чемпионат на 7-м месте в Западной конференции, а в плей-офф проиграло в первом раунде петербургскому СКА (1-4 в серии).