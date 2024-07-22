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Сегодня, 16:00

Шипачев назвал ведущих центральных форвардов КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из сильнейших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он отметил лучших центров прошедшего сезона.

— Есть в КХЛ центры, которые тебя могут сместить с пьедестала лучшего? Наверное, это Кузнецов, если он вернется в КХЛ.

— Есть много хороших ребят. Мы много играли с «Салаватом Юлаевым», понравилась игра Хмелевски: здорово действует, праворукий. О'Делл мне нравится. Всегда борется, выигрывает вбрасывания. Не мне судить, кто лучше. Практически во всех командах остались хорошие ребята.

— Я считаю, что креативных игроков, таких как ты, стало меньше. Гусев, Ткачев, вот и все.

— Старая школа. Раньше таких игроков было больше: Данис Зарипов, Серега Мозякин.

— Понимаешь, что значит «курс на омоложение», который клубы сейчас выбирают?

— Это, на самом деле, неплохая история, когда ты подтягиваешь ребят из собственной академии, даешь им развиваться. Но ты должен понимать, что это сразу снижает твои турнирные амбиции. В «Магнитке» ребята здорово играют. Силантьев, к примеру. Но держать высокую планку не так-то просто. Есть ребята, которые в одном сезоне выстреливают, а потом опускаются в ВХЛ, а затем и вовсе едут в Румынию.

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»
Вадим Шипачев
КХЛ
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