Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:36

Агент Бурдасова о расторжении контракта с «Трактором»: «Решение клуба было ожидаемым. В их поступке мы не сомневались»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Антона Бурдасова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость, что «Трактор» разорвал контракт с 33-летним хоккеистом.

«Будем искать работу для Антона, будем рассматривать различные варианты продолжения карьеры. Решение «Трактора» расторгнуть трудовое соглашение было ожидаемым. В их поступке мы не сомневались», — сказал Бабаев «СЭ».

Бурдасов вернулся в «Трактор» в 2022 году. До этого он играл за челябинцев в начале карьеры. В минувшем сезоне нападающий набрал 35 (18+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 14 играх.

Антон Бурдасов
КХЛ
ХК Трактор
Шуми Бабаев
3
2
Читайте также
В Париже начинаются соревнования летней Олимпиады 2024
Нападающий «Спартака» Соболев отстранен от тренировок
Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Источник сообщил, что личность исполнителя подрыва авто в Москве установлена
Мужчине оторвало конечности после взрыва автомобиля в Москве
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент — об отсутствии контракта у Прохоркина: «Клубы в первую очередь пытаются взять иностранцев»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости