Сергей Бобровский о «Матче года»: «Атмосфера как в сборной России»
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился эмоциями от участия в благотворительном «Матче года», организованном Михаилом Сергачевым и Артемием Панариным.
В игре принимают участие хоккеисты из НХЛ и КХЛ.
— Чувствуется атмосфера, как в сборной?
— Есть такое. В раздевалке особая атмосфера, как в сборной России.
— Поможет ли вам этот матч сбросить груз?
— Сейчас уже никакого груза нет. Кажется, что это было уже очень давно. Уже идет подготовка к следующему сезону. Этот матч, безусловно, поможет просто хорошо провести время, насладиться атмосферой, увидеться с нашими российскими болельщиками. Классная идея — провести такой матч.
«Матч года» пройдет в субботу, 20 июля в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 15.00 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
Новости