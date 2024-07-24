«Трактор» расторг контракт с Бурдасовым
Нападающий «Трактора» Антон Бурдасов покинул команду, сообщает пресс-служба челябинцев.
Клуб сообщил о расторжении контракта с 33-летним хоккеистом.
«Расторжение контракта с Антоном Бурдасовым это необходимая мера для «Трактора», учитывая новые требования главного тренера и важность дефицитной позиции, которую нам необходимо закрыть до начала тренировочных сборов. Речь о Стивене Кэмпфере, с которым у нас достигнута договоренность. К сожалению, за несколько прошедших месяцев не нашлось реальных вариантов обмена для Бурдасова в КХЛ, поэтому сейчас приходится действовать через опцию расторжения», — сказал генменеджер «Трактора» Алексей Волков.
Бурдасов вернулся в «Трактор» в 2022 году. До этого он играл за челябинцев в начале карьеры. В минувшем сезоне нападающий набрал 35 (18+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 14 играх.
«Пусть что хотят, то и делают». Бурдасов — о возможном расторжении контракта с «Трактором»
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