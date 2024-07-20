Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:18

Голдобин об организации матча звезд НХЛ и КХЛ: «Если нужна будет моя помощь — я посодействую»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин поделился эмоциями от предстоящего благотворительного «Матча Года».

— Я знаю, что билеты разошлись за три дня, очень крутое мероприятие. Наверное, все хотят посмотреть на ребят с НХЛ, потому что на нас итак посмотрят в сезоне. Я думаю сегодня будет клево.

— Будете играть в полную силу?

— Да нет конечно, буду играть в удовольствие, раскрепощенно.

— Если в будущем Михаил Сергачев обратится к вам за помощью в организации такого мероприятия, вы согласитесь?

— Конечно. Если нужна будет моя помощь — я посодействую.

— С кем бы хотели сыграть в пятерке?

— С Порядиным конечно. С нами очень хочет Толчинский, поэтому посмотрим.

— В прошлом сезоне ты стал одним из законодателей моды. Сам подбираешь образы или жена помогает?

— Помогают все — и жена, и дочь. Я бы один не справился.

— Как поживает молодой отец Николай Голдобин? Успел ли ты уже проникнуть во все тонкости отцовства?

— Советую всем заводить детей, у кого еще нет. С третьего месяца уже стало все понятно, она уже начала улыбаться. Мне все нравится, я кайфую. Жду, когда подрастет, чтобы болтать с ней.

(Анна Бирюкова)

Николай Голдобин
Хоккей
0
Читайте также
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергачев — о благотворительном матче: «Есть в планах продолжать, уже выбираем город»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости