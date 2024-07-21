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Сегодня, 13:20

Разин прокомментировал будущее Набокова в «Металлурге»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру голкипера команды Ильи Набокова в матче звезд НХЛ и КХЛ.

— Не удивлены такой игрой Ильи Набокова в этом матче?

— Нет, он готовится к сезону. Все нормально, все под контролем.

— Останется ли Набоков в Магнитогорске?

— На сезон еще да, а дальше — уже дело менеджмента, — цитирует Разина «РБ Спорт».

Контракт Набокова с «Металлургом» рассчитан до 2025 года. На драфте НХЛ 21-летний вратарь был выбран «Колорадо».

Источник: РБ Спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Разин
Илья Набоков
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