Разин прокомментировал будущее Набокова в «Металлурге»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру голкипера команды Ильи Набокова в матче звезд НХЛ и КХЛ.

— Не удивлены такой игрой Ильи Набокова в этом матче?

— Нет, он готовится к сезону. Все нормально, все под контролем.

— Останется ли Набоков в Магнитогорске?

— На сезон еще да, а дальше — уже дело менеджмента, — цитирует Разина «РБ Спорт».

Контракт Набокова с «Металлургом» рассчитан до 2025 года. На драфте НХЛ 21-летний вратарь был выбран «Колорадо».