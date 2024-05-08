КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024
Все переходы и подписания лиги в одном материале.
|
Восточная конференция
|
Западная конференция
|
Восточная конференция
|
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Андрей Разин
|
Пришли
н. Шалагин (Шахтер, Белоруссия)
Ушли
н. Гребенкин (Торонто, НХЛ)
|
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
|
Пришли
з. Кашников (Нефтехимик)
Ушли
з. Леонтьев (Нефтехимик)
|
Пришли
тр. Гру
Ушли
тр. А. Заварухин
|
Авангард
Омск
Главный тренер
Сергей Звягин
|
Пришли
з. Диц (ЦСКА)
Ушли
в. Зинаддин (Торпедо, из аренды)
|
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
|
Пришли
-
Ушли
в. Ежов (завершил карьеру)
|
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
|
Пришли
-
Ушли
н. Коршков (Ак Барс)
|
Ак Барс
Казань
Главный тренер
-
|
Пришли
н. Коршков (Амур)
Ушли
тр. Билялетдинов
|
Лада
Тольятти
Главный тренер
Олег Браташ
|
Пришли
з. Морозов (Сокол, ВХЛ)
Ушли
н. Васильков (Сочи, из аренды)
|
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
|
Пришли
в. Озолин (Динамо М, из аренды)
Ушли
з. Кашников (Автомобилист)
|
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Вадим Епанчинцев
|
Пришли
тр. Епанчинцев
Ушли
тр. Кривокрасов
|
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
Леонид Тамбиев
|
Пришли
з. Ручкин (Спартак)
Ушли
в. Иванов (СКА, из аренды)
|
Барыс
Астана
Главный тренер
-
|
Пришли
-
Ушли
-
|
Западная конференция
|
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
|
Пришли
н. Перевалов (Сочи, из аренды)
Ушли
-
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Алексей Жамнов
|
Пришли
з. Миронов (Динамо М)
Ушли
з. Ручкин (Адмирал)
|
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
|
Пришли
в. Иванов (Адмирал, из аренды)
Ушли
-
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
|
Пришли
з. Никитин (Адмирал, из аренды)
Ушли
в. Озолин (Нефтехимик, из аренды)
|
Динамо
Минск
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
|
Пришли
з. Парфенюк (Куньлунь Ред Стар, из аренды)
Ушли
в. Колосов (Лихай Вэлли, АХЛ)
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Илья Воробьев
|
Пришли
тр. Воробьев
Ушли
тр. Федоров
|
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Козырев
|
Пришли
в. Королев (Тамбов, ВХЛ)
Ушли
-
|
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Игорь Ларионов
|
Пришли
в. Зинаддин (Авангард, из аренды)
Ушли
н. Коваленко (Колорадо, НХЛ)
|
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Михаил Кравец
|
Пришли
тр. Кравец
Ушли
тр. Игнатьев
|
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Сергей Зубов
|
Пришли
тр. Зубов (СКА)
Ушли
тр. Кокорев
|
Витязь
Подольск
Главный тренер
Павел Десятков
|
Пришли
тр. Десятков (Лада)
Ушли
тр. Рябыкин
1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Приводим все переходы в лиге на сегодня: новые сделки и трансферы клубов КХЛ, какие хоккеисты подписали контракти и сменили команды, кто из игроков ушел и пришел в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2