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Сегодня, 08:00

КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

В КХЛ открылся рынок игроков в межсезонье
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Хоккеисты Андрей Миронов, Андрей Светлаков и Егор Коршков
Андрей Миронов, Андрей Светлаков и Егор Коршков.
Фото Global Look Press

Все переходы и подписания лиги в одном материале.

Восточная конференция

Западная конференция
В таблице приведены переходы, которые подтверждены официально.

Восточная конференция
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Андрей Разин
Пришли

н. Шалагин (Шахтер, Белоруссия)

Ушли

н. Гребенкин (Торонто, НХЛ)
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
Пришли

з. Кашников (Нефтехимик)

Ушли

з. Леонтьев (Нефтехимик)
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Бенуа Гру
Пришли

тр. Гру
з. Косовец (Сочи)
н. Светлаков (ЦСКА)

Ушли

тр. А. Заварухин
в. Бутеец (Анахайм, НХЛ)
Авангард
Омск
Главный тренер
Сергей Звягин
Пришли

з. Диц (ЦСКА)
з. Коледов (Салават Юлаев)
з. Соловьев (Адмирал)
н. Вей (Мангейм, Германия)
н. Малов (Торпедо, из аренды)

Ушли

в. Зинаддин (Торпедо, из аренды)
н. Пьянов (Сибирь)
н. Трикозов (Каролина, НХЛ)
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
Пришли

-

Ушли

в. Ежов (завершил карьеру)
з. Бирюков (завершил карьеру)
з. Коледов (Авангард)
н. Лещенко (Нефтехимик)
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
Пришли

-

Ушли

н. Коршков (Ак Барс)
н. Лазарев (Омские Крылья, ВХЛ)
Ак Барс
Казань
Главный тренер
-
Пришли

н. Коршков (Амур)
н. Марушев (Сибирь, из аренды)

Ушли

тр. Билялетдинов
Лада
Тольятти
Главный тренер
Олег Браташ
Пришли

з. Морозов (Сокол, ВХЛ)
н. Бикмуллин (Нефтехимик)
н. Черников (Югра, ВХЛ)

Ушли

н. Васильков (Сочи, из аренды)
н. Стальнов (Сочи, из аренды)
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
Пришли

в. Озолин (Динамо М, из аренды)
з. Леонтьев (Автомобилист)
н. Лещенко (СЮ)
н. Ртищев (Адмирал)
н. Шарифьянов (Динамо СПб, ВХЛ)

Ушли

з. Кашников (Автомобилист)
н. Буруянов (Динамо М, из аренды)
н. Скориков (Адмирал)
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Вадим Епанчинцев
Пришли

тр. Епанчинцев
з. Гордеев (Мэн, ECHL)
з. Мартынов (Динамо М)
н. Пьянов (Авангард)

Ушли

тр. Кривокрасов
н. Марушев (Ак Барс, из аренды)
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
Леонид Тамбиев
Пришли

з. Ручкин (Спартак)
н. Николаев (Сочи)
н. Скориков (Нефтехимик)
н. Угольников (Витязь)
н. Шестаков (Адмирал)

Ушли

в. Иванов (СКА, из аренды)
з. Никитин (Динамо М, из аренды)
з. Соловьев (Авангард)
н. Берлев (Торпедо)
н. Бучельников (СКА, из аренды)
н. Корбит (Спартак)
н. Морозов (Витязь)
н. Ртищев (Нефтехимик)
Барыс
Астана
Главный тренер
-
Пришли

-

Ушли

-

Западная конференция
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
Пришли

н. Перевалов (Сочи, из аренды)

Ушли

-
Спартак
Москва
Главный тренер
Алексей Жамнов
Пришли

з. Миронов (Динамо М)

Ушли

з. Ручкин (Адмирал)
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
Пришли

в. Иванов (Адмирал, из аренды)
з. Смирнов (Динамо Мн, из аренды)
н. Бучельников (Адмирал, из аренды)
н. Мичков (Сочи, из аренды)

Ушли

-
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
Пришли

з. Никитин (Адмирал, из аренды)
н. Буруянов (Нефтехимик, из аренды)

Ушли

в. Озолин (Нефтехимик, из аренды)
з. Мартынов (Сибирь)
з. Миронов (Спартак)
Динамо
Минск
Главный тренер
Дмитрий Квартальнов
Пришли

з. Парфенюк (Куньлунь Ред Стар, из аренды)

Ушли

в. Колосов (Лихай Вэлли, АХЛ)
з. Денисов (Северсталь, из аренды)
з. Смирнов (СКА, из аренды)
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Илья Воробьев
Пришли

тр. Воробьев

Ушли

тр. Федоров
в. Федотов (Филадельфия, НХЛ)
з. Диц (Авангард)
н. Светлаков (Трактор)
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Козырев
Пришли

в. Королев (Тамбов, ВХЛ)
з. Денисов (Динамо Мн, из аренды)

Ушли

-
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Игорь Ларионов
Пришли

в. Зинаддин (Авангард, из аренды)
з. Пелевин (Зауралье, ВХЛ)
з. Стеклов (Зауралье, ВХЛ)
н. Берлев (Адмирал)
н. Мисников (Югра, ВХЛ)
н. Почивалов (АКМ, ВХЛ)
н. Савунов (Металлург Нк, ВХЛ)
н. Сато (Дизель, ВХЛ)

Ушли

н. Коваленко (Колорадо, НХЛ)
н. Малов (Авангард, из аренды)
н. Фирстов (Айова, АХЛ)
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Михаил Кравец
Пришли

тр. Кравец

Ушли

тр. Игнатьев
з. Парфенюк (Динамо Мн, из аренды)
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Сергей Зубов
Пришли

тр. Зубов (СКА)
з. Мокрушев (Рубин, ВХЛ)
з. Тришин (Тамбов, ВХЛ)
н. Васильков (Лада, из аренды)
н. Стальнов (Лада, из аренды)
н. Швырев (Югра, ВХЛ)

Ушли

тр. Кокорев
з. Галенюк (СКА)
з. Косовец (Трактор)
н. Мичков (СКА, из аренды)
н. Перевалов (СКА, из аренды)
Витязь
Подольск
Главный тренер
Павел Десятков
Пришли

тр. Десятков (Лада)
н. Морозов (Адмирал)

Ушли

тр. Рябыкин
н. Угольников (Адмирал)

1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Приводим все переходы в лиге на сегодня: новые сделки и трансферы клубов КХЛ, какие хоккеисты подписали контракти и сменили команды, кто из игроков ушел и пришел в актуальном виде.

КХЛ
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
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24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
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