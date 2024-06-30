Российские вратари бьют рекорды на драфте НХЛ! Есть ли среди них новые Бобровские и Василевские?
Влияние Бобровского, Шестеркина и Василевского
Драфт НХЛ — не только карьерный лифт для молодых игроков, но и способ оценить уровень талантов по каждой стране на конкретный год. Угнаться за Канадой и США по количеству выбранных хоккеистов невозможно. Из европейских стран лидирует Россия. Клубы задрафтовали 27 наших парней — больше, чем финнов, шведов или чехов. И только в одном амплуа российские проспекты опередили и канадцев, и американцев. На драфте ушли сразу восемь наших голкиперов. Лучший результат в истории дал очередной повод для гордости за местную вратарскую школу.
Мода на голкиперов из России появилась не вчера. На каждом драфте клубы стабильно присматривали талантов из КХЛ, МХЛ и других лиг. Заразительное влияние Сергея Бобровского, Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина и других наших топ-вратарей заставило энхаэловских скаутов искать алмазы в российской глубинке. Даже выборы в поздних раундах подтверждают, что наши вратари ценятся за океаном. И вместо того чтобы потратить пик на условных канадцев или американцев из юниорских лиг, клубы отчасти рискуют и драфтуют малоизвестных россиян, причем некоторые не блещут статистикой даже на уровне МХЛ или ВХЛ.
В отдельных случаях явно не обошлось без российских связей. Сергей Наумов, плотно работающий с Сорокиным в ЦСКА, не так давно устроился в фарм-клуб «Айлендерс». Совпадение ли: «Островитяне» забрали под 115-м номером Дмитрия Гамзина из системы армейцев. Хорошо знакомый Наумову голкипер проявил себя в КХЛ в сезоне-2023/24 и ушел на драфте в четвертом раунде. Не стоит исключать, что через несколько лет «Айлендерс» попробуют собрать русскую вратарскую бригаду (Сорокин — Гамзин). Тогда и Наумов может пойти на повышение.
Проблемы канадцев
Популярность российских вратарей возросла не только благодаря успехам Бобровского, Василевского и Шестеркина. Не первый год Канада мучается с кризисом местных голкиперов. Простая статистика: в топ-10 вратарей по проценту отраженных бросков в регулярном чемпионате-2023/24 — только один канадец. Это Лоран Броссуа, дублер Коннора Хеллибака из «Виннипега», выигравший «Везина Трофи». В плей-офф выделился только Стюарт Скиннер из «Эдмонтона», добравшийся до финала Кубка Стэнли. Дефицит усугубляется отсутствием молодых и потенциально талантливых вратарей, которые могли бы дорасти до топ-уровня. Как в свое время Кэри Прайс или Марк-Андре Флери.
Не особо помог запрет на драфт европейских голкиперов в юниорских лигах Канады. Вот и получается, что, видя прогресс российской вратарской школы, клубы НХЛ активно приглашают наших парней. На последнем драфте выбрали семь канадских голкиперов. Все они, кроме Лука Клутье, представляют лиги CHL. И конечно, сейчас никто из них не ровня Илье Набокову, который выиграл Кубок Гагарина и стал самым ценным хоккеистом плей-офф КХЛ в 21 год. Голкипер «Металлурга» возглавил свое амплуа на драфте, хотя эксперты и инсайдеры котировали уроженца Каслей ниже второго раунда.
Перспективы в НХЛ
Набоков — самый талантливый вратарь нынешнего драфта. Его могли выбрать и год, и два назад, но игра в МХЛ не особо впечатлила клубы. Все изменил прошлый сезон, когда Илья взлетел в основу «Металлурга» и вырос в основного вратаря команды — обладателя Кубка Гагарина. «Колорадо» не пожалел на Набокова 38-й пик — это был первый выбор клуба на церемонии, и «Лавины» остановились на нашем голкипере.
В «Эвеланш» уже играют Александр Георгиев и Иван Просветов, а тренер вратарей Юсси Паркилла прекрасно знаком с нашим менталитетом. Финн несколько лет поработал в России. Через год, когда закончится контракт Набокова с «Металлургом», Илье откроется дорога в НХЛ. И если вратарь сохранит уровень прошлого сезона, то у «Колорадо» не останется выбора, кроме как сразу заводить Илью в основу, жертвуя другими голкиперами. Причем на Набокове «Эвеланш» не остановились и выбрали на перспективу под 137-м номером Ивана Юнина из «Омских Ястребов».
Во втором раунде задрафтовали Михаила Егорова, представляющего американскую USHL. Год назад воспитанник ЦСКА перебрался за океан и отыграл сезон за худшую команду лиги. Поэтому не удивляйтесь, почему Егоров не входит даже в топ-15 вратарей по статистике. В России Михаил особо не засветился, так как уехал в Северную Америку, не сыграв ни одного матча в МХЛ. Зато некоторые скауты котировали Егорова выше Набокова. Однако выбор клубов изменил позиции вратарей, и Илью забрали раньше Михаила.
Выборы ниже четвертого раунда сделаны на далекую перспективу. Драфт не дает никаких гарантий, что Тимофей Обвинцев доедет до «Торонто», Ярослав Коростелев заиграет в «Сан-Хосе», а Денис Габдрахманов станет новым Бобровским для «Флориды». Клубы только закрепили права на вратарей, чтобы в будущем использовать их, если они добьются прогресса в России. По факту прямая дорога в НХЛ гарантирована только Набокову. Перспективы Егорова оценить сложно. Гамзин еще ничего не доказал в КХЛ, хотя протекция Наумова явно поможет, если Дмитрий захочет переехать за океан. Остальным голкиперам драфт ничего, кроме почетного статуса проспекта клуба, не гарантирует.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1