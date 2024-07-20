Бобровский признался, что не следит за КХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что не следит за КХЛ.

«В свободное время стараюсь не смотреть хоккей. Не провожу его в компьютере, телевизоре. Предпочитаю почитать книгу или провести время с дочкой. Честно скажу, за КХЛ не слежу. Знаю, что происходит. Но не слежу», — сказал хоккеист.

В сезоне-2023/24 «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (4-3 в серии) в финале Кубка Стэнли. «Пантерз» стали чемпионами впервые в своей 31-летней истории.