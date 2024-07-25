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Сегодня, 21:49

Клименко: «Думаю, Прохоркин найдет свой клуб»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший хоккеист Глеб Клименко поделился мнением о том, где продолжит карьеру форвард Николай Прохоркин.

«Прохоркин на Западе может оказаться в «Витязе». Если они захотят, дадут денег. Он же в «Сибири» играл, это примерно одинаковые команды — борьба за восьмую строчку. В Питере он не окажется, в московских командах тоже, «Северсталь» — нет. В Нижнем любят больше молодежь. Тут уже надо агенту с тренерским штабом коннект находить.

Думаю, Прохоркин найдет свой клуб. Бывает, в начале сезона без команды, готовишься, и через месяц уже куда-нибудь возьмут. Такое тоже может быть. Он в порядке, он мастер, не думаю, что эта ситуация на нем скажется. Будет спокойно готовиться к сезону", — приводит слова Клименко Legalbet.

В прошлом сезоне Прохоркин играл за «Сибирь» и «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ 30-летний форвард провел 65 матчей, набрав 43 (18+25) очка. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 12 играх.

Источник: Legalbet
Николай Прохоркин
КХЛ
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