Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:22

Форвард «Торпедо» Атанасов: «С каждым сезоном наша команда становится сильнее»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

— С какими эмоциями ждете нового сезона КХЛ?

— С самими положительными, набираемся сил. Уже готовы к предсезонным сборам.

— На ваш взгляд, усилилось «Торпедо» в межсезонье?

— Конечно, усилилось. С каждым сезоном мы становимся сильнее и готовы давать бой каждому клубу, — цитирует Атанасова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне нижегородская команда заняла седьмое место в таблице регулярного чемпионата Западной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина «Торпедо» уступило СКА (1-5).

Источник: «РБ Спорт»
Василий Атанасов
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Джейк Пол нокаутировал заменившего Майка Тайсона экс-бойца UFC Перри
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разин прокомментировал будущее Набокова в «Металлурге»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости