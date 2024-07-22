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Сегодня, 16:30

Шипачев — об «Ак Барсе»: «В Казани от любви до ненависти один шаг. Даже меньше шага»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он рассказал, почему не продолжил карьеру в «Ак Барсе», несмотря на действующий контракт.

— Ты один из самых дорогих игроков КХЛ, но впервые в карьере пошел на понижение контракта. С одной стороны, есть мнение, что ты не захотел воевать с Казанью, с другой — ты думаешь о рекорде (наибольшее количество очков в карьере КХЛ, Мозякин — 928, Шипачев — 920. — Прим. «СЭ»). В чем больше правды?

— О рекорде точно не думаю. Когда в «Ак Барсе» сложилась, мягко говоря, непростая ситуация, я понимал, что в Казани точно не останусь. Со мной об этом почти никто не разговаривал. С генеральным менеджером Маратом Валиуллиным был всего один разговор, а с главным тренером вообще не общались. Я осознавал, что мне надо искать работу. Я бы даже мог приехать на сборы, но если люди не хотели меня видеть в команде, они бы сделали все, чтобы меня там не было. Началась работа у моего агента, и я очень рад, что с минским «Динамо» мы договорились довольно-таки легко. Были и другие варианты, но позвонил главный тренер, мы пообщались, и я увидел заинтересованность.

— Ты мог «зарубиться» с «Ак Барсом» и свои деньги получить. Тебя же не могли выставить на обмен.

— Могли выставить на драфт отказов.

— Ты лучший бомбардир, тебя не могут выставить на драфт отказов. Для этого нужны весомые аргументы.

— Ну я худший по скорости.

— Ты такой же медленный в финал Кубка Гагарина выходил.

— Видишь, в Казани от любви до ненависти один шаг. Даже меньше шага.

Шипачев играл за «Ак Барс» с 2022 года. В минувшем сезоне 37-летний хоккеист набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина. 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо».

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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