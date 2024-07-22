Кузнецов прибудет в Россию в конце недели

Агент российского нападающего Евгения Кузнецова Шуми Бабаев ответил на вопрос «СЭ» о будущем хоккеиста. Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что Кузнецов точно продолжит карьеру в КХЛ.

«Роман Ротенберг понимает уже, наверное. Видит ситуацию со своей стороны как-то. Могу сказать, что с большей долей вероятности это так и есть. Но сначала он прилетит, мы с ним будем разговаривать и принимать решение здесь, в России, на месте. Когда он прилетит, поймем, куда нам двигаться. Когда именно прилетит? Ориентировочно, в конце недели», — сказал Бабаев «СЭ».

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.