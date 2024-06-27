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Сегодня, 05:20

Первый хет-трик в истории сборной России, 160 голов в НХЛ, суперзвезда в Германии. Не стало Сергея Березина

Отдел хоккея «СЭ»
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Сергей Березин.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
Скончался экс-форвард «Торонто» и лучший снайпер ЧМ-1995.

Шокирующая новость пришла из-за океана — на 53-м году жизни скончался известный в прошлом нападающий Сергей Березин. Об этом официально сообщила ассоциация бывших игроков НХЛ, при этом обстоятельства смерти пока неизвестны. В релизе говорится, что «Березин счастливо жил во Флориде, тренировал в низших лигах, играл в теннис и проводил время с семьей, выкладывая много фотографий близких в соцсетях».

Березин — воспитанник воскресенского хоккея, до 22 лет он выступал за «Химик», в 1994 году был выбран «Торонто» на драфте в 10-м раунде под 256-м номером, однако в НХЛ поехал только через пару лет. Россиянин провел два сезона в «Кельне» и стал суперзвездой немецкого чемпионата: дважды лучший игрок чемпионата, победитель плей-офф-1995 и лучший снайпер (49 голов в 45 матчах) в следующей регулярке.

Сергей Березин. Русский форвард был звездой «Торонто». Его сравнивали с Буре, но травмы разрушили карьеру

В Европе Березин слишком выделялся, чтобы не попробовать себя за океаном. Топ-форвардом по меркам НХЛ он не стал, но провел семь приличных сезонов — пять в «Торонто», где его хорошо помнят, а еще пара разбилась аж на четыре команды — «Финикс», «Монреаль», «Чикаго», «Вашингтон». 502 матча, 286 (160+126) очков, чемпионат-1998/99 с 37 голами (14-е место во всей лиге) — достойный результат. Закончил карьеру Березин в 2004 году в ЦСКА.

А еще он немало играл за сборную — что было особенно ценно в 90-е, когда было сложно выцепить большое число энхаэловцев. Олимпиада-94, Кубок мира, четыре чемпионата мира, причем важно отметить, с какими результатами проходили ЧМ для Березина — 19 голов в 26 матчах, на турнире в 1995 году с семью шайбами он вообще стал лучшим снайпером. Медалей в сборной, правда, так и не выиграл, только серебряная в молодежке. А еще Сергей автор первого хет-трика в истории нашей национальной команды в постсоветское время — в матче со Швейцарией в 1995 году (8:0).

Владимир ВАСИЛЬЕВ. Фото Юрия ГОЛЫШАКА, &quot;СЭ&quot; Владимир Васильев: «Быков сказал мне: «Филиппыч, это не я...»

Вот что про Березина рассказывал в «Разговоре по пятницам» многолетний тренер «Химика» Владимир Васильев:

— А Сережку я вообще на трибуне нашел.

— То есть?

— В апреле многие игроки «Химика» разъезжались в сборные, народу не хватало. Как-то перед тренировкой заметил на катке мальчишку с рюкзаком. Спрашиваю помощника: «Кто такой?» — «Играет в команде 1971 года рождения. Ничего особенного». Подзываю: «Тебе пяти минут достаточно, чтоб переодеться?» — «Конечно». Мы еще до скамейки дойти не успели, а пацан уже был на льду. В раздевалку не пошел, одежду бросил на трибуне. Это и был Березин.

Смотрю — мальчишка вроде ничего, катание приличное. Тренировался с нами месяца полтора. Дальше отпуск. Я раздавал игрокам индивидуальные задания. Про Березина ни словом не обмолвился. Так он сам подошел растерянный: «Владимир Филиппович, а мне-то что делать?» Я спросил первое, что пришло в голову: «Сколько весишь?» — «80». — «Если за месяц наберешь десять килограммов, возьму тебя в команду». И позабыл об этом разговоре. Отпуск кончился, жду ребят. Вижу — какой-то крепкий мужик идет. Пригляделся — Березин! Опустил голову, мнется: «Я девять килограмм набрал...» Я расхохотался. А Березин в первом же матче забил «Спартаку».

— Чем он сегодня занимается?

— Бизнесом, причем весьма успешно. Живет в Майами, постоянно в гости зазывает: «Прилетайте, все оплачу...» Когда Березин сезон играл в ЦСКА, мы встретились в Москве. Увидев мою старенькую BMW, поразился: «Ваша? Давайте куплю такую же — только новую». — «Спасибо, Сережа, — ответил я. — Меня и эта вполне устраивает».

В 2009 году будущий трехкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик КЕЙН (второй слева) отметился в криминальной хронике: его арестовали за избиение таксиста. Разбитая витрина и драка из-за 20 центов — звезды НХЛ в тюрьме

К сожалению, сам Березин в последние годы интервью не давал, и многие детали его жизни, видимо, останутся неизвестными. В 2015 году в североамериканских СМИ появилось сообщение о том, что он был арестован в США по обвинению в махинациях с медицинскими страховками, но реального срока экс-хоккеисту удалось избежать. Очень жаль, что его новое появление в информационном поле связано с трагическими новостями.

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ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
Результаты / календарь
31.05
1.06
2.06
3.06
9.06
11.06
14.06
16.06
19.06
22.06
25.06
25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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