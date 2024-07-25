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Сегодня, 20:00

Адвокат Бушманов: «Долг Телегина может осложнить подписание контракта с клубом, радеющим за репутацию игроков»

Сергей Жуков
корреспондент
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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» информацию о долге бывшего нападающего «Авангарда» Ивана Телегина по ипотеке в 64 миллиона рублей.

«При возникновении сложностей выплат по ипотеке Телегину необходимо было сразу сообщить об этом кредитной организации и обсудить варианты реструктурирования задолженности и предоставления так называемых «ипотечных каникул». Также возможно было пройти процедуру личного банкротства. Теперь же, после вступления в законную силу решения суда, все юридические вопросы можно решать исключительно в рамках и исполнительного производства», — сказал Бушманов «СЭ».

Также адвокат рассказал, какие санкции могут последовать в случае неисполнения судебного решения.

«В случае длительного неисполнения судебного решения последуют санкции от службы судебных приставов. Будет обращено взыскание на арестованное имущество и продолжит действовать запрет на выезд за пределы РФ. Также возрастут проценты по задолженности. Кроме того, если будет установлено, что неисполнение решения суда носит так называемых «злостный» характер, возможно возбуждение уголовного дела и привлечение к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. Наказание — вплоть до 1 года лишения свободы. На мой взгляд, возникшая ситуация может осложнить или сделать невозможным подписание спортивного контракта с клубом, радеющим за репутацию своих игроков», — добавил Бушманов.

2 июня сообщалось, что Телегин наложил запрет на выезд их общей дочери с Пелагеей Таисии за границу.

Иван Телегин
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