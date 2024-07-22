Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

Шипачев прокомментировал возвращение Кузнецова в КХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он заявил, что Евгений Кузнецов имеет право выбирать, где продолжить карьеру.

— Не удивляет тебя, что Кузнецов возвращается в КХЛ?

— Женя профессионал с большой буквы. Я думаю, что он сам захотел так поступить. Такие ребята сами все решают. Его же никто не выгонял из НХЛ. Поговорил, наверное, с семьей и принял решение приехать в Россию. Я думаю, что ему здесь будет комфортно.

— Не обижают тебя разговоры, что в КХЛ слабые игроки?

— Есть мнение, его не изменить. Не планирую с ним спорить. Иногда это реально смешно слушать. Если тут все так плохо и кому-то не нравится, то смотрите НХЛ.

— Ты смотришь сам?

— С утра на велосипед приходишь, включаешь хайлайты. Даже не хочу дискутировать на эту тему, я ведь играю в КХЛ. На чемпионатах мира мы соперничали с энхаэловцами. Некоторые команды целиком были составлены из игроков НХЛ, например, Канада. Ты понимаешь, что «то на то» и выходит.

20 июля хоккейный агент Шуми Бабаев подтвердил информацию о том, что Кузнецов вернется в КХЛ.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В составе клуба из Роли россиянин провел 20 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав семь (2+5) очков. В Кубке Стэнли Кузнецов отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами в десяти встречах.

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
0
Читайте также
МОК назвал окончательный список спортсменов из России на Олимпиаде
Дивные футбольные поля у заброшенных храмов Русского Севера. Грустно и красиво
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Зеленский назвал сильным решение Байдена выйти из президентской гонки
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипачев назвал лучших молодых игроков КХЛ и вратаря
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости