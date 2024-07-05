Шокирующее решение русского таланта: выбрал канадскую «юниорку» вместо игры в КХЛ
Решение слишком рано уехать в минорные североамериканские лиги похоронило или как минимум серьезно ударило по карьерам нескольких десятков российских хоккеистов. Достаточно вспомнить примеры нападающего «Нефтехимика» Дмитрия Соколова, который до отъезда котировался в преддрафтовых рейтингах сразу после Остона Мэттьюса, или его ровесника и некогда первого центра юниорской сборной России Дмитрия Жукенова.
Впрочем, на каждого Соколова и Жукенова можно найти Сергачева, Свечникова и Проворова, которые попали в НХЛ транзитом через трехглавую систему CHL и ничего не потеряли. Всегда важно помнить, что одного истинно верного универсального пути построения карьеры не существует. В некоторых случаях канадские и американские «юниорки» могут стать единственным вариантом спасения для тех, кого не видят в своем составе и маринуют без шанса уйти некоторые российские клубы. Однако желание только-только выбранного на драфте НХЛ в начале второго раунда «Сан-Хосе» Игоря Чернышова уехать в юниорскую лигу Онтарио не поддается никакому объяснению.
Агент нападающего Дэн Мильштейн уже успел подтвердить инсайд «СЭ»: «Мы сейчас ведем переговоры с «Динамо», «Сан-Хосе» и «Сагино». Надеемся в ближайшие сроки решить обоюдный вопрос о дальнейшем развитии Игоря», — заявил он в интервью «Чемпионату». Хотя по факту все стало предельно понятно, когда 3 июля форварда выбрал «Сагино» на вновь открытом для россиян и белорусов импорт-драфте CHL.
Непонятно лишь одно: зачем вообще Чернышов так рано уезжает из России, имея все возможности для адекватного развития на Родине?
Самый молодой дебютант «Динамо» в истории КХЛ (16 лет, 352 дня) всего за год прошел путь от первого матча в молодежке до основы. А в минувшем сезоне сыграл за команду Кудашова 34 матча, получая в среднем по восемь минут игрового времени. В том числе — в плей-офф. При этом несколько раз габаритный двухсторонний нападающий выходил во втором звене с Рашевским и О'Деллом. Нужно ли говорить, что в клубе были заинтересованы в его развитии, а бежать оттуда не было никакого смысла?
Всегда можно понять юниоров, которые не могут получить позицию лимитчика в клубе КХЛ и вынуждены раньше времени уезжать в Северную Америку в погоне за достойным развитием — терять время попусту и возиться в МХЛ никто не хочет. Куда логичнее выглядело бы желание ехать в Канаду другого клиента Мильштейна Егора Сурина — ему дорогу в основу «Локомотива» во многом закрывает ровесник Даниил Бут, который уже успел здорово проявить себя на взрослом уровне и застолбить себе место лимитчика. Однако у Чернышова ситуация абсолютно иная — Кудашов готов возиться как с ним, так и с другим динамовским талантом 2005 года рождения Егором Римашевским.
Чересчур ранний вояж воспитанника пензенского «Дизеля» имел бы хоть какой-то смысл, предложи ему менеджеры «Шаркс» гарантированное игровое время в фарм-клубе, который уже три года подряд не может попасть в плей-офф. Вот только он едет проводить следующий сезон не в АХЛ, а в юниорскую лигу Онтарио, меняя место в основе топ-клуба КХЛ на толкотню с детьми. И найти логику в этом решении нереально.
Кто в этой истории занял максимально взвешенную позицию, так это генеральный директор «Динамо» Алексей Сопин. Он держать на привези игрока, несмотря на наличие у того контракта, не собирается. В идеале бело-голубые хотели бы сохранить проспекта «Акул» еще на пару-тройку лет и попытаться сделать из него готового игрока уровня НХЛ. Но после его демарша и желания поскорее уехать в Калифорнию резон возиться с ним отпадает.
Прямо сейчас москвичи готовы отпустить юниора через расторжение с сохранением прав на него. И вряд ли они слишком долго будут лить слезы по Чернышову. Его отъезд открывает новые возможности не только тому же Римашевскому, а еще и здорово проявившему себя в ВХЛ Макару Ханину и главному таланту системы 17-летнему Ивану Рябкину. Последний через год имеет все шансы уйти в топ-5 драфта, и наверняка сейчас только рад тому, что один из его конкурентов за игровое время в КХЛ самоустранился.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
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|95
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|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2