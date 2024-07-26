Канцеров рассказал, в чем заключается уникальность «Металлурга»
Форвард «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, благодаря чему магнитогорской команде удалось выиграть Кубок Гагарина-2024.
В финальной серии «Магнитка» в четырех матчах обыграла ярославский «Локомотив» (4-0).
«Наша уникальность в том, что в команде есть опытные старшие ребята. Например, олимпийский чемпион Егор Яковлев. Также есть такие хорошие легионеры, как защитник Робин Пресс. У него топовый уровень. Конечно, бывало, что в обороне он «парил» (смеется), но свое дело в атаке делал в прошлом сезоне. Молодые ребята — все молодцы. Илюха Набоков классный сезон провел. Димка Силантьев, придя из ВХЛ, всем пример показал. В общем, никто не буксует, все срослось. У нас все классно в коллективе», — цитирует Канцерова Legalbet.
В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров провел 53 матча, в которых набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 13 (4+9) баллов за 23 игры.
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Металлург Мг – Локомотив
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