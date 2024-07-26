Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:45

Канцеров рассказал, в чем заключается уникальность «Металлурга»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров рассказал, благодаря чему магнитогорской команде удалось выиграть Кубок Гагарина-2024.

В финальной серии «Магнитка» в четырех матчах обыграла ярославский «Локомотив» (4-0).

«Наша уникальность в том, что в команде есть опытные старшие ребята. Например, олимпийский чемпион Егор Яковлев. Также есть такие хорошие легионеры, как защитник Робин Пресс. У него топовый уровень. Конечно, бывало, что в обороне он «парил» (смеется), но свое дело в атаке делал в прошлом сезоне. Молодые ребята — все молодцы. Илюха Набоков классный сезон провел. Димка Силантьев, придя из ВХЛ, всем пример показал. В общем, никто не буксует, все срослось. У нас все классно в коллективе», — цитирует Канцерова Legalbet.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Канцеров провел 53 матча, в которых набрал 15 (8+7) очков. В плей-офф Кубка Гагарина на его счету 13 (4+9) баллов за 23 игры.

Источник: Legalbet
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
США могут лишить двух Олимпиад из-за борьбы с допингом
Снуп Догг выбран факелоносцем Олимпиады в Париже
Подозреваемого в подрыве авто в Москве доставили из Турции в РФ
Счета Хабиба заблокированы. Что произошло у Нурмагомедова
Сооснователя мексиканского наркокартеля «Синалоа» Самбаду задержали в США
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Голдобин считает, что сборная России по хоккею боролась бы за медали на Олимпиаде
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости