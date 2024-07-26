«Куньлунь» подписал однолетний контракт с Юрчо

«Куньлунь» объявил о заключении контракта с нападающим Томашом Юрчо.

Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Словацкий спортсмен уже выступал за «Куньлунь» в сезоне-2022/23. Также в КХЛ Юрчо играл за «Барыс» и «Авангард». Всего в лиге на его счету 87 матчей и 59 (26+33) очков.

В составе сборной Словакии главным достижением Юрчо стала бронзовая медаль Олимпиады в Пекине.