Коньков: «Галиев — игрок высокого уровня. Полагаю, многие команды хотели бы видеть его»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуацию, сложившуюся между «Ак Барсом» и нападающим команды Станиславом Галиевым.
«Я считаю, что его агент должен связаться с менеджментом команды и решить вопрос. Возможно, возникла какая-то обида. Думаю, это неконструктивная ситуация. Агент должен ее решить. Вариантов у него должно быть много, потому что Галиев — игрок высокого уровня. Я полагаю, что многие команды хотели бы видеть его у себя», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».
Ранее 32-летний Галиев заявил, что не может связаться с руководством «Ак Барса». Хоккеист сделал вывод, что он больше не нужен клубу.
Источник: РБ Спорт
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