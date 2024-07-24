Коньков: «Галиев — игрок высокого уровня. Полагаю, многие команды хотели бы видеть его»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал ситуацию, сложившуюся между «Ак Барсом» и нападающим команды Станиславом Галиевым.

«Я считаю, что его агент должен связаться с менеджментом команды и решить вопрос. Возможно, возникла какая-то обида. Думаю, это неконструктивная ситуация. Агент должен ее решить. Вариантов у него должно быть много, потому что Галиев — игрок высокого уровня. Я полагаю, что многие команды хотели бы видеть его у себя», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Ранее 32-летний Галиев заявил, что не может связаться с руководством «Ак Барса». Хоккеист сделал вывод, что он больше не нужен клубу.