Радулов: «Роль Никитина в моем переходе в «Локомотив» была весомой»
Нападающий «Локомотива» Александр Радулов объяснил свой переход в ярославский клуб.
«Я сейчас тренируюсь больше, чем раньше. Не секрет, что с возрастом нужно больше проводить время в зале, уделять себе внимание. Получаю сейчас меньше отдыха. С Никитиным обсуждали исключительно организационные моменты вроде начала сборов. Я с ним уже работал раньше, знаю этого человека. Мне нравилось с ним работать, так что его роль в моем переходе в «Локомотив» была весомой», — сказал Радулов Sport24.
В июне Радулов перешел в «Локомотив» из казанского «Ак Барса», подписав контракт на один сезон. В сезоне-2023/24 хоккеист провел 58 матчей за казанцев в КХЛ и набрал 40 (16+24) очков.
Источник: Sport24
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