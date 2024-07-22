Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Шипачев — о завершении карьеры: «Я хочу еще играть в хоккей. Зачем мне это?»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он порассуждал, чем хотел бы заняться после выступления в профессиональном хоккее, но заявил, что пока не собирается закачивать игровую карьеру.

— Ты ведь вообще мог бы закончить карьеру?

— Я хочу еще играть в хоккей. Зачем мне это? Дело сейчас не в деньгах. Конечно, я обижен на «Ак Барс». Прилично. Обида заключалась не в том, что я не провалил сезон. Ну только по скорости (смеется). Не бегал как ветер в форточку. Если бы сыграл плохо — ну да, ребят, реально сыграл плохо.

Я хочу играть в хоккей. Рад, что подписал контракт с минским «Динамо». У меня будет возможность радовать и семью, и болельщиков, приносить команде пользу.

— У тебя такой возраст, что ты мог наиграться в хоккей. У тебя трое детей. Неужели нет усталости?

— Тренироваться действительно тяжело. А играть в хоккей — кайф. Мне это доставляет удовольствие — отдавать передачи, забивать голы, помогать команде. Народ радуется, у людей эмоции, детишки подбегают — распишись. Это же кайф! Понимаешь, что пройдет определенное время и ты поймешь, что хоккей у тебя закончился. И непонятно, что будет дальше.

— Ты уже думал о том, что будешь делать дальше?

— Ну так, чуть-чуть. Какие-то заработки были, я их вкладывал во что-то.

— Сидеть дома ведь ты не сможешь.

— Это сто процентов. Все время надо чем-то заниматься. Пока есть время подумать.

— Вряд ли ты хочешь быть детским тренером.

— Я иногда нахожусь дома один с тремя детьми. Тяжеловато бывает. А когда у тебя в группе 20-40 детей, то тебе нужна какая-то особая психология.

— Я вижу тебя менеджером. Хотел бы им стать?

— Вообще, да. Мне бы это было интересно. Но это надо знать внутреннюю кухню.

Шипачев с 2022 года играл за «Ак Барс». В минувшем сезоне 37-летний хоккеист набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина. 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо».

Нападающий является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»
Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
1
0
Читайте также
Песков назвал неприемлемым отказ российским журналистам в работе на Олимпиаде в Париже
Гимнаст Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на Олимпиаде-2024
Четырнадцать человек пострадали после взрыва газа в магазине в Краснодарском крае
Чалов уходит почти даром, главная покупка «Спартака» затягивается. Трансферные слухи РПЛ
Нацполиция Украины показала кадры с подозреваемым в убийстве Фарион
Зеленский назвал сильным решение Байдена выйти из президентской гонки
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шипачев — об «Ак Барсе»: «В Казани от любви до ненависти один шаг. Даже меньше шага»

Кузнецов прибудет в Россию в конце недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости