Шипачев — о завершении карьеры: «Я хочу еще играть в хоккей. Зачем мне это?»

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он порассуждал, чем хотел бы заняться после выступления в профессиональном хоккее, но заявил, что пока не собирается закачивать игровую карьеру.

— Ты ведь вообще мог бы закончить карьеру?

— Я хочу еще играть в хоккей. Зачем мне это? Дело сейчас не в деньгах. Конечно, я обижен на «Ак Барс». Прилично. Обида заключалась не в том, что я не провалил сезон. Ну только по скорости (смеется). Не бегал как ветер в форточку. Если бы сыграл плохо — ну да, ребят, реально сыграл плохо.

Я хочу играть в хоккей. Рад, что подписал контракт с минским «Динамо». У меня будет возможность радовать и семью, и болельщиков, приносить команде пользу.

— У тебя такой возраст, что ты мог наиграться в хоккей. У тебя трое детей. Неужели нет усталости?

— Тренироваться действительно тяжело. А играть в хоккей — кайф. Мне это доставляет удовольствие — отдавать передачи, забивать голы, помогать команде. Народ радуется, у людей эмоции, детишки подбегают — распишись. Это же кайф! Понимаешь, что пройдет определенное время и ты поймешь, что хоккей у тебя закончился. И непонятно, что будет дальше.

— Ты уже думал о том, что будешь делать дальше?

— Ну так, чуть-чуть. Какие-то заработки были, я их вкладывал во что-то.

— Сидеть дома ведь ты не сможешь.

— Это сто процентов. Все время надо чем-то заниматься. Пока есть время подумать.

— Вряд ли ты хочешь быть детским тренером.

— Я иногда нахожусь дома один с тремя детьми. Тяжеловато бывает. А когда у тебя в группе 20-40 детей, то тебе нужна какая-то особая психология.

— Я вижу тебя менеджером. Хотел бы им стать?

— Вообще, да. Мне бы это было интересно. Но это надо знать внутреннюю кухню.

Шипачев с 2022 года играл за «Ак Барс». В минувшем сезоне 37-летний хоккеист набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина. 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо».

Нападающий является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина.