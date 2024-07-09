Революция КХЛ: лига стала независимой. Теперь ИИХФ ей не указ
То, о чем говорилось еще весной, наконец-то превратилось в реальность. 3 июля 2024 года Государственная дума РФ в третьем чтении приняла изменения в закон «О физической культуре и спорте».
Главное — вот этот тезис: «КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспортом, получая независимость от ИИХФ и ФХР». Пока законопроект еще не принят окончательно, он должен быть утвержден Советом Федерации, а затем — президентом.
Лига продолжит уважать контракты других лиг, но теперь для регистрации игрока в КХЛ не нужно будет ждать трансферную карту из другой лиги. Это, например, позволит ЦСКА уже в ближайшее время объявить о ряде трансферов хоккеистов, игравших в минувшем сезоне в Северной Америке.
Также лига будет напрямую с Министерством спорта регулировать вопрос лимита на легионеров. Вряд ли теперь будет возможна ситуация, когда лимит сначала сократили, а потом вернули до прежнего. Хотя исключать, разумеется, ничего нельзя.
Изменения, безусловно, исторические — по сути, федерация хоккея теряет былую власть и контроль над лигой. Но в нынешних политических условиях шаг выглядит логичным — санкции ИИХФ нашим клубам больше не страшны.
При этом КХЛ заявляет о том, что изменения никак не отразятся на сборной. Когда Россию допустят до соревнований под эгидой ИИХФ, клубы будут отпускать лучших игроков в сборную для участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. КХЛ также сохранит паузу на Кубок Первого канала.
Как всегда, есть и обратная сторона: теперь никто не может дать гарантии, что клубы НХЛ и даже европейских лиг не будут красть игроков из КХЛ.
Другие изменения:
— лига займется аттестацией и тестированием судей — кандидатов в КХЛ/МХЛ. Комнату видеопросмотра ФХР заменит центр видеоанализа КХЛ;
— лига будет самостоятельно осуществлять аккредитацию хоккейных агентов КХЛ.
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