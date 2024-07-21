Вратарь Бочаров объяснил неудачную игру в прошедшем сезоне

Голкипер Иван Бочаров, перешедший в межсезонье в «Торпедо», в эксклюзивном интервью «СЭ» попытался объяснить, почему не смог провести хороший сезон за «Локомотив».

— Нет внутреннего неудовольствия от того, как идет карьера?

— Хочется всегда большего, лучшего. Незаметный сезон. Сезон тяжело оценивать, так как маленькое количество матчей. Я так мало даже в первый сезон в КХЛ не играл.

— Стал ли ты хуже?

— Смотря в каких компонентах. Определенного игрового тонуса не хватало, это, конечно, тяжелее. Когда у тебя большие паузы, нет этого тонуса. Я старался, держал, держал себя, хватило меня на начало чемпионата, на два-три месяца. Я показывал достаточно хорошую игру. Потом был спад и уже не смог показать ту игру, которую могу показать.

— Кажется, что после этого года у тебя не будет сил, если какая-то сложность возникнет.

— Наоборот, какая-то сложность возникнет, я знаю из нее выход, потому что я через это прошел. Много ситуаций разных было в этом сезоне. И мало игрового времени, и другие ситуации. Но я выходил, находил выход из ситуации. Может быть, не сразу, где-то требовалось чуть больше времени. Зато я знаю, как справляться в определенных ситуациях.

9 июля «Торпедо» объявило о заключении однолетнего контракта с Бочаровым. Прошлый сезон голкипер провел в «Локомотиве», с которым дошел до финала Кубка Гагарина. До этого он выступал за московское «Динамо».