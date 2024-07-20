Матч звезд НХЛ и КХЛ: смотреть прямую трансляцию игры
Матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет в Москве 20 июля
В субботу, 20 июля, состоится благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ. Игра пройдет в спортивном комплексе «ЦСКА Арена» и начнется в 15.00 по московскому времени. Формат матча стандартный — три периода по 20 минут.
В прямом эфире гала-матч бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 14.30 мск.
Организаторами мероприятия выступили команда «Сектор 98» защитника «Юты» Михаила Сергачева, «Arena Play» нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина и креативная студия «Juice».
Во встрече примут участие лучшие российские хоккеисты НХЛ и КХЛ. Список участников читайте в нашем материале.
Основная часть вырученных средств от продажи билетов будет передана в благотворительные фонды.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
4.10
5.10
8.10
9.10
10.10
11.10
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -
Новости