Сычев: «В новом сезоне КХЛ жду появления Кубка Гагарина в Омске!»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

«Жду того же, что и все болельщики «Авангарда» — появление Кубка Гагарина в Омске! Ждем побед и трофеев у себя в городе. С нетерпением ждем начала сезона КХЛ, чтобы поддерживать команду. Будет интересно посмотреть на новичков.

Конечно, ждем возвращение наших ребят из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Интересно посмотреть на игру Кузнецова в КХЛ. Хотел бы я увидеть его в Омске? Это уже риторический вопрос. Мне кажется, он может оказаться только в одной команде», — цитирует Сычева Legalbet.

Сезон-2024/25 КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».

В прошлой кампании «Авангард» дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» со счетом 3-4 в серии.