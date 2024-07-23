«Динамо» объявило о подписании контракта с экс-голкипером «Колорадо» Миской

Американский голкипер Хантер Миска стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на год.

Последние два сезона Миска провел в немецком клубе «Штраубинг Тайгерс», за который он провел 60 игр, в которых отразил 90,1 процента бросков по воротам, в среднем пропуская 2,69 шайбы за игру.

Ранее американец выступал в НХЛ за «Колорадо» и «Аризону». В общей сложности он провел 6 матчей в главной североамериканской лиге.