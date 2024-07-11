Горе для Новосибирска и российского хоккея. Не стало Андрея Тарасенко
Сегодня хоккейный мир шокировала новость из Новосибирска — на 56-м году ушел из жизни Андрей Тарасенко, входивший в тренерский штаб «Сибири» аж с 2008 года. В первых сезонах КХЛ он занимал пост главного тренера, а затем был ассистентом.
За это время в «Сибири» заиграл его сын Владимир Тарасенко, который стал настоящей звездой российского хоккея и дважды взял Кубок Стэнли. Последний раз — меньше месяца назад с «Флоридой».
Тарасенко-старший и сам был видным нападающим. Начинал он свой путь в родном Новосибирске, а в 21 год переехал в Ярославль, где со временем стал одним из лучших нападающих Суперлиги. В 1994-м он поехал на Олимпиаду в составе сборной России, а спустя год поучаствовал в чемпионате мира.
Пожалуй, лучшим для Андрея Тарасенко стал сезон-1997/98, когда он стал самым ценным игроком Суперлиги, набрав аж 60 (19+41) очков в 45 матчах за «Ладу». А после окончания контракта в Тольятти вернулся в «Сибирь» и помог команде вернуться в сильнейшую лигу страны из «вышки».
Заканчивал Тарасенко-старший свою карьеру в Казахстане, а вскоре начал свой тренерский путь в «Сибири» со второй команды. Затем был исполняющим обязанности главного тренера в сезоне-2008/09. В октябре 2009-го заменил Владимира Семенова и работал в должности главного тренера более двух лет, после чего перешел на роль ассистента.
Свои соболезнования семье Тарасенко уже выразил вице-президент и главный тренер СКА Роман Ротенберг: «Андрей Владимирович был прекрасным человеком, хоккеистом и тренером. Он воспитал прекрасного сына Владимира — мировую звезду, гордость нашего хоккея. Его второй сын Валентин — тоже профессиональный хоккеист. Приношу глубочайшие соболезнования Владимиру и Валентину Тарасенко, всем родным и близким Андрея Владимировича, хоккейному клубу «Сибирь», всем новосибирским болельщикам. Светлая память Андрею Тарасенко...»
«Очень хорошо знал Андрея Владимировича, мы вместе долго играли в одной команде, в одном звене. Он был надежным другом, товарищем и партнером по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея. Андрей Владимирович навсегда вписал себя в историю хоккейного клуба «Сибирь». Приносим соболезнования родным и близким», — заявил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов.
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