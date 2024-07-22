Гусев не планирует возвращаться в «Динамо» до конца осени

По данным «СЭ», нападающий Никита Гусев не планирует в ближайшее время подписывать новый контракт с московским «Динамо». Форвард тренируется в Северной Америке и ждет предложений в НХЛ.

Его возвращение в «Динамо» маловероятно до ноября-декабря.

Летом у 32-летнего Гусева завершился контракт с «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард провел 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 89 (23+66) очков. В 9 играх плей-офф у него 10 (3+7) очков.