«Амур» объявил о назначении Лугина генеральным директором клуба

Евгений Лугин стал генеральным директором «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Романа Крамаря, который занимал эту должность с сентября 2020 года.

Лугин с 2011 по 2014 год работал коммерческим директором «Амура». С сентября 2020-го по март 2021-го — исполнительным директором.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/24 «Амур» занял восьмое место в Восточной конференции и со счетом 2-4 проиграл в первом раунде плей-офф будущему обладателю Кубка Гагарина — магнитогорскому «Металлургу».