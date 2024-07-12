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Сегодня, 15:00

Молодой канадец не может закрепиться в НХЛ из-за тяжелого характера. Его ждут в «Динамо»

Канадский форвард Комтуа близок к переходу в московское «Динамо»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеист Максим Комтуа.
Максим Комтуа.
Фото Global Look Press
Максим Комтуа — в шаге от подписания контракта с московским клубом.

Московское «Динамо» и в прошлом сезоне выглядело одной из самых укомплектованных команд лиги. Вот только ни наличие сбалансированной обороны, ни шикарная связка Гусев — Уил не спасли бело-голубых от 0-4 в серии второго раунда плей-офф против «Трактора».

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Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин не скрывал, что одна из главных целей — найти основного вратаря. Пока официально проблема не решена, но, по нашей информации, московский клуб договорился о подписании контракта с 29-летним американским вратарем Хантером Миской, который минувший сезон провел в немецком «Штраубинге».

Оборону «Динамо» укрепило опытными Артемом Сергеевым и Кириллом Адамчуком, а атаку усилили Антон Слепышев, Артем Михеев и Артем Швец-Роговой. Некстати собралась за океан главная звезда команды Никита Гусев, но если он не найдет клуб в НХЛ, то вернется в «Динамо». При этом даже после подписания Миски у бело-голубых остается одна легионерская вакансия, и на эту позицию у Сопина есть очень интересный вариант.

Фото Global Look Press

Журналист BPM Sports Марк-Оливье Бодуан в соцсети написал, что в «Динамо» может перейти нападающий Максим Комтуа, который провел 212 матчей в НХЛ за шесть лет игры на профессиональном уровне. Комтуа считался одной из главных надежд «Анахайма», но его максимумом остались 33 (16+17) очка в сезоне-2020/21. В дальнейшем средняя результативность талантливого нападающего только падала, а год назад «Дакс» решили не подписывать с ним новый контракт.

Комтуа в итоге подписал контракт с «Чикаго», но только из АХЛ. «Вулвз» — независимый клуб, и шансов подняться в НХЛ напрямую у Комтуа не было, но в марте «Каролина» предложила ему двусторонний контракт. Комтуа сыграл один матч в регулярном чемпионате и один — в плей-офф, заменив Евгения Кузнецова. Но впечатлить за столь короткий срок Рода Бриндамора он не успел.

Причиной проблем талантливого нападающего довольно часто назывался сложный характер. Раньше Комтуа не раз ввязывался в драки, а в России его могут помнить по симуляции в матче молодежного чемпионата мира-2019 в столкновении с Климом Костиным.

При этом, по нашей информации, в «Динамо» несколько месяцев назад контактировали с Комтуа по поводу возможного перехода, но тогда он категорически отказался от переезда в Россию. Видимо, за прошедшее время Максим что-то переосмыслил и готов перезапускать карьеру вдали от родины. Комтуа всего 25, так что еще ничего не потеряно.

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