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Баландин: «К этому все и шло. Видимо, Бурдасов не хотел двигаться в деньгах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин прокомментировал расторжение челябинским клубом контракта с нападающим Антоном Бурдасовым.

«К этому все и шло. Видимо, Бурдасов не хотел двигаться в деньгах. Если бы он подвинулся примерно в половину, насколько у него упало качество игры, то его можно было бы оставить для третьего-четвертого звена. 80 миллионов — это очень большая сумма, а Бурдасов прогрессировать не будет. За такие деньжищи он должен был быть лидером. А больше шайб забросил Максим Шабанов, который получает 20 миллионов. У костяка команды уровень зарплат должен быть одинаковым.

Я положительно оцениваю это расторжение, Бурдасов, к сожалению, контракт не отрабатывал. Это правильное решение для обеих сторон. Теперь он может заключить новый контракт с другим клубом, а «Трактор» сэкономил деньги. В новой команде у него появится шанс проявить себя и доказать, что он настоящий спортсмен и не сдается. Это покажет его ценность как хоккеиста.

Надо отметить еще, что Бурдасов ни одному журналисту не рассказал, в чем причины снижения его мастерства. Пока хоккеисты не будут давать себе оценку, то мы сами будем их оценивать. Мне как болельщику, бывшему хоккеисту и директору клуба, которого спрашивали за каждую копейку, интересно мнение игрока. Я уже говорил, что Бурдасову грех обижаться на клуб. Насильно мил не будешь. Не видят Бурдасова в новом «Тракторе». Какой смысл упираться? Контракт расторгли, руки пожали, впереди новая жизнь — всем удачи», — цитирует «РБ Спорт» Баландина.

Бурдасов вернулся в «Трактор» в 2022 году. До этого он играл за челябинцев в начале карьеры. В минувшем сезоне нападающий набрал 35 (18+17) очков в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 8 (4+4) очков в 14 играх.

 
Антон Бурдасов. «Трактор» расторг контракт с Бурдасовым
Источник: «РБ Спорт»
Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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