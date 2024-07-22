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Сегодня, 15:43

«Авангард» подписал 2-летний контракт с нападающим Злодеевым

Руслан Минаев
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«Авангард» объявил о подписании двустороннего контракта сроком на два года с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в омский клуб в результате обмена из «Нефтехимика».

Злодеев будет играть под 25-м номером.

22-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за клуб АХЛ «Эбботсфорд Кэнакс». В 21 матче Злодеев забил 1 гол. В КХЛ он играл за «Спартак».

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КХЛ
ХК Авангард
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