«Авангард» подписал 2-летний контракт с нападающим Злодеевым

«Авангард» объявил о подписании двустороннего контракта сроком на два года с нападающим Дмитрием Злодеевым. Форвард перешел в омский клуб в результате обмена из «Нефтехимика».

Злодеев будет играть под 25-м номером.

22-летний россиянин в прошлом сезоне выступал за клуб АХЛ «Эбботсфорд Кэнакс». В 21 матче Злодеев забил 1 гол. В КХЛ он играл за «Спартак».